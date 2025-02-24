https://ria.ru/20250224/tramp-2001355576.html

Россия и США обсуждают крупные экономические проекты, заявил Трамп

Россия и США обсуждают крупные экономические проекты, заявил Трамп - РИА Новости, 24.02.2025

Россия и США обсуждают крупные экономические проекты, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что ведет с российским коллегой Владимиром Путиным переговоры об окончании конфликта на Украине и о... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T20:13:00+03:00

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2025-02-24T20:42:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что ведет с российским коллегой Владимиром Путиным переговоры об окончании конфликта на Украине и о крупных двусторонних экономических проектах."Я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно окончания войны, а также о крупных сделках по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией", — написал он.При этом он подчеркнул, что переговоры проходят "очень хорошо", и в очередной раз повторил тезис о том, что конфронтация на Украине никогда не началась бы, если бы он оставался главой Белого дома.Первые за много лет российско-американские переговоры высокого уровня состоялись 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Cтороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил эту встречу, отметив, что результат есть.

https://ria.ru/20250218/cif-2000109661.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, украина, дональд трамп, в мире, владимир путин