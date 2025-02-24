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Россия и США обсуждают крупные экономические проекты, заявил Трамп - РИА Новости, 24.02.2025
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20:13 24.02.2025 (обновлено: 20:42 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/tramp-2001355576.html
Россия и США обсуждают крупные экономические проекты, заявил Трамп
Россия и США обсуждают крупные экономические проекты, заявил Трамп - РИА Новости, 24.02.2025
Россия и США обсуждают крупные экономические проекты, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что ведет с российским коллегой Владимиром Путиным переговоры об окончании конфликта на Украине и о... РИА Новости, 24.02.2025
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ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что ведет с российским коллегой Владимиром Путиным переговоры об окончании конфликта на Украине и о крупных двусторонних экономических проектах.&quot;Я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно окончания войны, а также о крупных сделках по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией&quot;, — написал он.При этом он подчеркнул, что переговоры проходят "очень хорошо", и в очередной раз повторил тезис о том, что конфронтация на Украине никогда не началась бы, если бы он оставался главой Белого дома.Первые за много лет российско-американские переговоры высокого уровня состоялись 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Cтороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил эту встречу, отметив, что результат есть.
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сша, россия, украина, дональд трамп, в мире, владимир путин
США, Россия, Украина, Дональд Трамп, В мире, Владимир Путин
Россия и США обсуждают крупные экономические проекты, заявил Трамп

Трамп: США и РФ обсуждают экономические проекты в рамках переговоров по Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что ведет с российским коллегой Владимиром Путиным переговоры об окончании конфликта на Украине и о крупных двусторонних экономических проектах.
«

"Я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно окончания войны, а также о крупных сделках по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией", — написал он.

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При этом он подчеркнул, что переговоры проходят "очень хорошо", и в очередной раз повторил тезис о том, что конфронтация на Украине никогда не началась бы, если бы он оставался главой Белого дома.
Первые за много лет российско-американские переговоры высокого уровня состоялись 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Cтороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил эту встречу, отметив, что результат есть.
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