https://ria.ru/20250224/tramp-2001328540.html

Политолог: Трамп стремится к перемирию с Россией

Политолог: Трамп стремится к перемирию с Россией - РИА Новости, 24.02.2025

Политолог: Трамп стремится к перемирию с Россией

Президент США Дональд Трамп стремится к перемирию с Россией, он может дойти до того, чтобы перестать поставлять Украине вооружение, но пока он "не свободен"... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T17:23:00+03:00

2025-02-24T17:23:00+03:00

2025-02-24T17:23:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стремится к перемирию с Россией, он может дойти до того, чтобы перестать поставлять Украине вооружение, но пока он "не свободен" из-за договоренностей предыдущей администрации Соединенных Штатов, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Трамп просто пользуется определенными механизмами международных отношений. Он на самом деле хочет прекратить поддержку (Владимира - ред.) Зеленского и считает, что это не его война. Он стремится к перемирию с Россией. Может быть, он дойдет и до того, чтобы перестать поставлять им это вооружение. Но он не свободен теми договоренностями и теми процессами, которые он унаследовал волей или неволей", - сказал философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik. Дугин отметил, что Трамп осуществил уже несколько радикальных шагов, "порывающих с инерцией байденовской администрации". Так, президент США отрицает образ Зеленского как героя, наоборот, признает его жуликом и мошенником. "Инерция такова, что Америка, как государство, хотя во главе нее стоит Трамп совершенно с другими взглядами, не может за одну секунду повернуться на 180 градусов. В идеологии это удалось, а в большой политике так быстро процессы не происходят", - подчеркнул Дугин. По его словам, бывшая администрация США хотела, чтобы Америка была "повязана" необходимостью продолжать войну с Россией. "(Экс-президент США Джо - ред.) Байден и администрация Байдена до своего ухода сделала все возможное, для того чтобы "заминировать" ситуацию в российско-американских отношениях с пожеланием того, чтобы никогда эта территория не была бы разминирована вообще… Уходящие глобалисты и леволибералы хотели, чтобы Трамп принял Америку в состоянии почти ядерной войны в Россией", - добавил он.

https://ria.ru/20250120/dugin-1994617674.html

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