Политолог: Трамп стремится к перемирию с Россией
Дугин: Трамп стремится к перемирию с Россией, но пока связан обязательствами
© Фотохост-агентство РИА Новости
Александр Дугин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стремится к перемирию с Россией, он может дойти до того, чтобы перестать поставлять Украине вооружение, но пока он "не свободен" из-за договоренностей предыдущей администрации Соединенных Штатов, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
"Трамп просто пользуется определенными механизмами международных отношений. Он на самом деле хочет прекратить поддержку (Владимира - ред.) Зеленского и считает, что это не его война. Он стремится к перемирию с Россией. Может быть, он дойдет и до того, чтобы перестать поставлять им это вооружение. Но он не свободен теми договоренностями и теми процессами, которые он унаследовал волей или неволей", - сказал философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik.
Дугин отметил, что Трамп осуществил уже несколько радикальных шагов, "порывающих с инерцией байденовской администрации". Так, президент США отрицает образ Зеленского как героя, наоборот, признает его жуликом и мошенником.
"Инерция такова, что Америка, как государство, хотя во главе нее стоит Трамп совершенно с другими взглядами, не может за одну секунду повернуться на 180 градусов. В идеологии это удалось, а в большой политике так быстро процессы не происходят", - подчеркнул Дугин.
По его словам, бывшая администрация США хотела, чтобы Америка была "повязана" необходимостью продолжать войну с Россией.
"(Экс-президент США Джо - ред.) Байден и администрация Байдена до своего ухода сделала все возможное, для того чтобы "заминировать" ситуацию в российско-американских отношениях с пожеланием того, чтобы никогда эта территория не была бы разминирована вообще… Уходящие глобалисты и леволибералы хотели, чтобы Трамп принял Америку в состоянии почти ядерной войны в Россией", - добавил он.