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Трамп высмеял людей, критикующих идею требовать отчеты у госслужащих - РИА Новости, 24.02.2025
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14:36 24.02.2025 (обновлено: 14:59 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/tramp-2001284358.html
Трамп высмеял людей, критикующих идею требовать отчеты у госслужащих
Трамп высмеял людей, критикующих идею требовать отчеты у госслужащих - РИА Новости, 24.02.2025
Трамп высмеял людей, критикующих идею требовать отчеты у госслужащих
Президент США Дональд Трамп высмеял критиков идеи требовать у госслужащих отчеты за проделанную работу, опубликовав на своей странице в соцсети Truth Social мем РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T14:36:00+03:00
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в мире
сша
дональд трамп
илон маск
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высмеял критиков идеи требовать у госслужащих отчеты за проделанную работу, опубликовав на своей странице в соцсети Truth Social мем с персонажем мультфильма Губкой Бобом. Ранее американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск заявил, что госслужащие в США должны будут предоставить отчет о работе, проделанной ими в течение недели, или уволиться. По его словам, в соответствии с указаниями президента США, все федеральные сотрудники должны получить электронное письмо с просьбой отчитаться о том, что они сделали за прошлую неделю. На изображении, опубликованном Трампом, задумчивый Губка Боб, который заполняет список дел, выполненных за прошлую неделю. В списке записано: "плакал из-за Трампа", "плакал из-за Илона", "один раз добрался до офиса", "прочитал несколько электронных писем", "еще поплакал из-за Трампа и Илона".
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск
Трамп высмеял людей, критикующих идею требовать отчеты у госслужащих

Трамп с помощью мема с Губкой Бобом высмеял критиков идеи отчетности госслужащих

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высмеял критиков идеи требовать у госслужащих отчеты за проделанную работу, опубликовав на своей странице в соцсети Truth Social мем с персонажем мультфильма Губкой Бобом.
Ранее американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск заявил, что госслужащие в США должны будут предоставить отчет о работе, проделанной ими в течение недели, или уволиться. По его словам, в соответствии с указаниями президента США, все федеральные сотрудники должны получить электронное письмо с просьбой отчитаться о том, что они сделали за прошлую неделю.
На изображении, опубликованном Трампом, задумчивый Губка Боб, который заполняет список дел, выполненных за прошлую неделю. В списке записано: "плакал из-за Трампа", "плакал из-за Илона", "один раз добрался до офиса", "прочитал несколько электронных писем", "еще поплакал из-за Трампа и Илона".
© @realDonaldTrumpПост, опубликованный в соцсети Дональда Трампа
Пост, опубликованный в соцсети Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© @realDonaldTrump
Пост, опубликованный в соцсети Дональда Трампа
 
В миреСШАДональд ТрампИлон Маск
 
 
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