https://ria.ru/20250224/tramp-2001284358.html

Трамп высмеял людей, критикующих идею требовать отчеты у госслужащих

Трамп высмеял людей, критикующих идею требовать отчеты у госслужащих - РИА Новости, 24.02.2025

Трамп высмеял людей, критикующих идею требовать отчеты у госслужащих

Президент США Дональд Трамп высмеял критиков идеи требовать у госслужащих отчеты за проделанную работу, опубликовав на своей странице в соцсети Truth Social мем РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T14:36:00+03:00

2025-02-24T14:36:00+03:00

2025-02-24T14:59:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

илон маск

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высмеял критиков идеи требовать у госслужащих отчеты за проделанную работу, опубликовав на своей странице в соцсети Truth Social мем с персонажем мультфильма Губкой Бобом. Ранее американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск заявил, что госслужащие в США должны будут предоставить отчет о работе, проделанной ими в течение недели, или уволиться. По его словам, в соответствии с указаниями президента США, все федеральные сотрудники должны получить электронное письмо с просьбой отчитаться о том, что они сделали за прошлую неделю. На изображении, опубликованном Трампом, задумчивый Губка Боб, который заполняет список дел, выполненных за прошлую неделю. В списке записано: "плакал из-за Трампа", "плакал из-за Илона", "один раз добрался до офиса", "прочитал несколько электронных писем", "еще поплакал из-за Трампа и Илона".

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск