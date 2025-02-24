СМИ: Трамп ликвидирует греческую базу для поставок вооружения Украине
Трамп ликвидирует базу в Греции, используемую для поставок оружия Украине
© Фото : US Army/Sgt. 1st Class Terysa KingВоенная база в Александруполисе
© Фото : US Army/Sgt. 1st Class Terysa King
Военная база в Александруполисе
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АФИНЫ, 24 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ликвидирует базу в Александруполисе, которая используется для поставки вооружений и техники на Украину и в Восточную Европу, пишет газета "Демократия".
"Новый планетарный лидер торжественно "лишает преимуществ" своего союзника (премьер-министра Греции Кириакоса. — Прим. ред.) Мицотакиса, выполняя совместное требование (президентов России и Турции. — Прим. ред.) Путина и Эрдогана. Правительство США распорядилось срочно пересмотреть жизнеспособность и необходимость дальнейшего функционирования базы в Александруполисе, которая была выделена греческим правительством администрации Байдена для переброски сил и систем вооружения на Украину против России", — указано в материале.
Как добавляется в статье, поскольку прямые переговоры между США и Россией о судьбе Украины признаны позитивными и продуктивными, администрация Трампа больше не будет направлять Киеву американскую технику и персонал против Москвы, а значит, американская база в Александруполисе может быть признана ненужной.
"Такое решение администрации США больше всего устраивает Россию Владимира Путина, который, напомним, с самого начала украинско-российского кризиса сделал своей целью Александруполис и по этой причине причислил Грецию к числу враждебных России стран. Ликвидация американской базы в Александруполисе также порадует Анкару и повысит ее значение. Правительство Эрдогана неоднократно выражало свое недовольство работой базы в Александруполисе, призывая к ее немедленному упразднению", — утверждает газета.
Как отметил автор, база Александруполис в значительной степени нейтрализовала монополию Турции на пролив Босфор.
"Отказ от использования базы в Александруполисе, которая облегчала сухопутные перевозки на север в обход проливов и властей Турции, восстановит абсолютный контроль Анкары над входом и выходом военных и торговых кораблей в Черное и Эгейское моря, против чего Киев и Москва, похоже, не возражают", — говорится в статье.
Согласно материалу, греческое правительство приветствовало базу США в Александруполисе не только из-за практического вклада в боевые действия на Украине, но и потому, что база представляла собой фактически признание и доверие Вашингтона к Афинам как близкому партнеру США и, следовательно, сильному союзнику в НАТО.
"Кроме того, американская база в Александруполисе была для Афин "щитом" против любых возможных турецких планов в (приграничном регионе. — Прим. ред.) Эвросе против Греции. И греческое правительство, и оппозиция окажутся в затруднительном положении, когда придется отвечать на дилемму, отвечает ли база США в Александруполисе национальным интересам, и действовать соответствующим образом. Если после спокойной оценки греческие политические партии сочтут необходимым сохранить базу в Александруполисе, они должны будут подкрепить убедительными аргументами причину сохранения этой базы, независимо от того, является ли она американской или европейской", — указала газета.
Издание считает, что следует очень серьезно отнестись к возможности того, что Трамп примет решение о выводе американских войск из НАТО, и это приведет к преобразованию Североатлантического альянса в европейский военный блок.