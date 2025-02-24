https://ria.ru/20250224/tramp-2001261695.html

СМИ: Трамп ликвидирует греческую базу для поставок вооружения Украине

СМИ: Трамп ликвидирует греческую базу для поставок вооружения Украине - РИА Новости, 24.02.2025

СМИ: Трамп ликвидирует греческую базу для поставок вооружения Украине

Президент США Дональд Трамп ликвидирует базу в Александруполисе, которая используется для поставки вооружений и техники на Украину и в Восточную Европу, пишет... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T13:02:00+03:00

2025-02-24T13:02:00+03:00

2025-02-24T14:31:00+03:00

сша

украина

россия

дональд трамп

владимир путин

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001262434_0:36:640:396_1920x0_80_0_0_0d3b435f63de083768c28919ee770ccd.jpg

АФИНЫ, 24 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ликвидирует базу в Александруполисе, которая используется для поставки вооружений и техники на Украину и в Восточную Европу, пишет газета "Демократия". "Новый планетарный лидер торжественно "лишает преимуществ" своего союзника (премьер-министра Греции Кириакоса. — Прим. ред.) Мицотакиса, выполняя совместное требование (президентов России и Турции. — Прим. ред.) Путина и Эрдогана. Правительство США распорядилось срочно пересмотреть жизнеспособность и необходимость дальнейшего функционирования базы в Александруполисе, которая была выделена греческим правительством администрации Байдена для переброски сил и систем вооружения на Украину против России", — указано в материале. Как добавляется в статье, поскольку прямые переговоры между США и Россией о судьбе Украины признаны позитивными и продуктивными, администрация Трампа больше не будет направлять Киеву американскую технику и персонал против Москвы, а значит, американская база в Александруполисе может быть признана ненужной. "Такое решение администрации США больше всего устраивает Россию Владимира Путина, который, напомним, с самого начала украинско-российского кризиса сделал своей целью Александруполис и по этой причине причислил Грецию к числу враждебных России стран. Ликвидация американской базы в Александруполисе также порадует Анкару и повысит ее значение. Правительство Эрдогана неоднократно выражало свое недовольство работой базы в Александруполисе, призывая к ее немедленному упразднению", — утверждает газета. Как отметил автор, база Александруполис в значительной степени нейтрализовала монополию Турции на пролив Босфор."Отказ от использования базы в Александруполисе, которая облегчала сухопутные перевозки на север в обход проливов и властей Турции, восстановит абсолютный контроль Анкары над входом и выходом военных и торговых кораблей в Черное и Эгейское моря, против чего Киев и Москва, похоже, не возражают", — говорится в статье. Согласно материалу, греческое правительство приветствовало базу США в Александруполисе не только из-за практического вклада в боевые действия на Украине, но и потому, что база представляла собой фактически признание и доверие Вашингтона к Афинам как близкому партнеру США и, следовательно, сильному союзнику в НАТО. "Кроме того, американская база в Александруполисе была для Афин "щитом" против любых возможных турецких планов в (приграничном регионе. — Прим. ред.) Эвросе против Греции. И греческое правительство, и оппозиция окажутся в затруднительном положении, когда придется отвечать на дилемму, отвечает ли база США в Александруполисе национальным интересам, и действовать соответствующим образом. Если после спокойной оценки греческие политические партии сочтут необходимым сохранить базу в Александруполисе, они должны будут подкрепить убедительными аргументами причину сохранения этой базы, независимо от того, является ли она американской или европейской", — указала газета. Издание считает, что следует очень серьезно отнестись к возможности того, что Трамп примет решение о выводе американских войск из НАТО, и это приведет к преобразованию Североатлантического альянса в европейский военный блок.

https://ria.ru/20250224/tramp-2001255705.html

https://ria.ru/20250224/tramp-2001222864.html

https://ria.ru/20250223/tramp-2001129342.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, нато, в мире