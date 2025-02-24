Эксперт объяснил, почему Трамп не захочет слушать Макрона
Ученый Сиора: Трамп не будет слушать Макрона из-за разных позиций по Украине
© AP Photo / Aurelien MorissardДональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи
© AP Photo / Aurelien Morissard
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи. Архивное фото
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ПАРИЖ, 24 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не станет слушать то, что французский лидер Эммануэль Макрон захочет ему сказать в плане переговоров с РФ, так как его видение ситуации на Украине и отношений с Россией совершенно иное, считает эксперт по международным отношениям французского Института международных и стратегических отношений (IRIS) Ромуальд Сиора.
"Трамп 2017 года не такой, как Трамп 2025 года. Это хорошо подготовленный политик, который смог окружить себя высокопрофессиональными людьми, как госсекретарь Рубио или вице-президент Вэнс. У них есть четкий проект того, какими они видят США, так же как и во внешней политике... И поэтому он совершенно не станет слушать то, что Макрон хочет ему сказать", — сказал РИА Новости Сиора.
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Он отметил, что в отношениях Трампа и Макрона может возникнуть напряженность из-за разногласий по ряду международных вопросов.
"Хотя у Макрона и Трампа были хорошие отношения, я думаю, что в ближайшее время возникнет напряжение между двумя лидерами и двумя странами. Ситуация в 2017-2020 годах сильно отличалась от той, которую мы видим сегодня. Многие вопросы — такие как ситуация на Ближнем Востоке, в Газе — по ним американская и французская точки зрения отличаются. То же касается и конфликта на Украине... Трамп четко дал понять, что Украина не станет членом НАТО, что неприемлемо для России. И Россию можно понять. Давайте называть вещи своими именами: будучи американцем, я бы не хотел, чтобы у Китая были войска на канадской и на мексиканской границе", — сказал Сиора.
Он отметил, что Трамп, которого отличает "несколько покровительственное отношение к Макрону", также заинтересован в том, чтобы, "выражаясь словами Запада, вернуть Россию на международную арену — хотя Россия совершенно не была изолирована". По его словам, "Трамп понимает, что Украина проигрывает войну, она не сможет выиграть войну против России, как она и никогда бы не смогла".
"Трамп это понимает и хочет, чтобы конфликт закончился как можно скорее. Положить ему конец было одним из обещаний его предвыборной кампании. Если он закончит ее, это будет засчитано, как его победа, а поражение Украины будет приписано Байдену. Так что Трамп видит эту ситуацию совершенно с другой точки зрения, чем Макрон", — указал Сиора.
Макрон в понедельник совершает визит в США в попытке убедить Трампа включить ЕС в переговоры по Украине. Ранее он провел ряд встреч с европейскими лидерами для выработки совместной позиции ЕС по конфликту на Украине, включая возможную отправку западных военных в качестве гарантий безопасности Киева.