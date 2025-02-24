Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Тополи в Харьковской области - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 24.02.2025 (обновлено: 14:34 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/topoli-2001246959.html
ВС России освободили Тополи в Харьковской области
ВС России освободили Тополи в Харьковской области - РИА Новости, 24.02.2025
ВС России освободили Тополи в Харьковской области
Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Тополи в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:11:00+03:00
2025-02-24T14:34:00+03:00
россия
харьковская область
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998248735_0:145:3071:1873_1920x0_80_0_0_ac06c798a8d4e3a6d175051cd51658da.jpg
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Тополи в Харьковской области, сообщили в Минобороны.&quot;Подразделения группировки войск &quot;Запад&quot; улучшили тактическое положение, активными действиями освободили населенный пункт Тополи Харьковской области&quot;, — отметили в военном ведомстве.Кроме того, бойцы поразили личный состав и технику шести украинских бригад в районах Купянска, Каменки, Степовой Новоселовки, Лозовой в Харьковской области и Макеевки в ЛНР.ВСУ потеряли:Кроме того, российские военные уничтожили три склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998248735_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f34995fa471744d01533c9100081459e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, харьковская область
Россия, Харьковская область, Специальная военная операция на Украине
ВС России освободили Тополи в Харьковской области

МО РФ: ВС России освободили Тополи в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Тополи в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
«

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, активными действиями освободили населенный пункт Тополи Харьковской области", — отметили в военном ведомстве.

© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Тополи в Харьковской области
Подразделения группировки войск Запад освободили село Тополи в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Тополи в Харьковской области
Кроме того, бойцы поразили личный состав и технику шести украинских бригад в районах Купянска, Каменки, Степовой Новоселовки, Лозовой в Харьковской области и Макеевки в ЛНР.
ВСУ потеряли:
  • до 200 военнослужащих;
  • боевую бронированную машину;
  • четыре автомобиля;
  • шесть орудий полевой артиллерии, из них четыре производства стран НАТО;
  • станцию радиоэлектронной борьбы "Квертус".
Кроме того, российские военные уничтожили три склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала