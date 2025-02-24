ВС России освободили Тополи в Харьковской области
МО РФ: ВС России освободили Тополи в Харьковской области
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Тополи в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, активными действиями освободили населенный пункт Тополи Харьковской области", — отметили в военном ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Тополи в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Тополи в Харьковской области
Кроме того, бойцы поразили личный состав и технику шести украинских бригад в районах Купянска, Каменки, Степовой Новоселовки, Лозовой в Харьковской области и Макеевки в ЛНР.
ВСУ потеряли:
- до 200 военнослужащих;
- боевую бронированную машину;
- четыре автомобиля;
- шесть орудий полевой артиллерии, из них четыре производства стран НАТО;
- станцию радиоэлектронной борьбы "Квертус".
Кроме того, российские военные уничтожили три склада боеприпасов.
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