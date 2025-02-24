https://ria.ru/20250224/topoli-2001246959.html

ВС России освободили Тополи в Харьковской области

ВС России освободили Тополи в Харьковской области - РИА Новости, 24.02.2025

ВС России освободили Тополи в Харьковской области

Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Тополи в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T12:11:00+03:00

2025-02-24T12:11:00+03:00

2025-02-24T14:34:00+03:00

россия

харьковская область

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Тополи в Харьковской области, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, активными действиями освободили населенный пункт Тополи Харьковской области", — отметили в военном ведомстве.Кроме того, бойцы поразили личный состав и технику шести украинских бригад в районах Купянска, Каменки, Степовой Новоселовки, Лозовой в Харьковской области и Макеевки в ЛНР.ВСУ потеряли:Кроме того, российские военные уничтожили три склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, харьковская область