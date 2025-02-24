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В Таиланде нашли пропавшую неделю назад журналистку из России

В Таиланде нашли пропавшую неделю назад журналистку из России - РИА Новости, 24.02.2025

В Таиланде нашли пропавшую неделю назад журналистку из России

Корреспондент телеканала "Миг" из Ямало-Ненецкого автономного округа, пропавшая неделю назад в Таиланде, найдена и скоро вылетит в Москву, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T17:39:00+03:00

2025-02-24T17:39:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 фев – РИА Новости. Корреспондент телеканала "Миг" из Ямало-Ненецкого автономного округа, пропавшая неделю назад в Таиланде, найдена и скоро вылетит в Москву, сообщил РИА Новости директор СМИ Максим Солодов. Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что журналистка Анна Суховенко одна отправилась в отпуск в Таиланд и в день вылета не села на свой рейс. На связь женщина, по данным СМИ, не выходила порядка недели из-за того, что у неё украли телефон и деньги. "Мы включились. Я ей покупаю билеты. Проблема не в деньгах, проблема была найти ее. Мы нашли, все хорошо. Она жива и цела – это самое главное", - сказал собеседник агентства. По его словам, ближайшим рейсом Суховенко вылетит в Москву.

https://ria.ru/20250109/turtsiya-1992991218.html

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