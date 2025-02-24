В Екатеринбурге женщину заподозрили в избиении годовалого сына
В Екатеринбурге женщину заподозрили в избиении сына до сотрясения мозга
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 фев – РИА Новости. Жительница Екатеринбурга подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему ребенку, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального СУСК Александр Шульга.
"По версии следствия, в период с 14 по 19 февраля подозреваемая у себя в квартире дома по проспекту Космонавтов в Екатеринбурге умышленно причинила своему малолетнему сыну, 2023 года рождения, телесные повреждения, повлекшие причинение его здоровью тяжкого вреда", – сказал Шульга.
В отношении 26-летней матери возбуждено уголовное дело, мотивы содеянного выясняются, следователи также изучат условия проживания ребенка.
По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, в полицию обратились врачи "скорой" 19 февраля, которые и рассказали о происшествии с ребенком, сам инцидент случился 14 февраля. "Медики сообщили, что в детскую городскую больницу №9 Екатеринбурга доставлен малыш, которому в июле текущего года исполнится два годика. Врачи проинформировали полицию о предварительном диагнозе пострадавшего – сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Вскоре мальчику сделали компьютерную томографию и поместили в реанимационное отделение по причине тяжелого состояния", – уточнил журналистам Горелых.
Женщина проживала с сожителем и тремя несовершеннолетними детьми, ранее она привлекалась к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотических веществ. Сейчас с подозреваемой работают правоохранители, двое других ее детей переданы родственникам в Нижнем Тагиле, семью поставят на учет, добавил Горелых.
На Кубани мать ударила ножом 5-летнего сына за непослушание
17 февраля, 20:00