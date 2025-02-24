https://ria.ru/20250224/syn-2001301434.html

В Екатеринбурге женщину заподозрили в избиении годовалого сына

В Екатеринбурге женщину заподозрили в избиении годовалого сына - РИА Новости, 24.02.2025

В Екатеринбурге женщину заподозрили в избиении годовалого сына

Жительница Екатеринбурга подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему ребенку, сообщил журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T15:34:00+03:00

2025-02-24T15:34:00+03:00

2025-02-24T15:34:00+03:00

происшествия

екатеринбург

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валерий горелых

александр шульга

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 фев – РИА Новости. Жительница Екатеринбурга подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему ребенку, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального СУСК Александр Шульга. "По версии следствия, в период с 14 по 19 февраля подозреваемая у себя в квартире дома по проспекту Космонавтов в Екатеринбурге умышленно причинила своему малолетнему сыну, 2023 года рождения, телесные повреждения, повлекшие причинение его здоровью тяжкого вреда", – сказал Шульга. В отношении 26-летней матери возбуждено уголовное дело, мотивы содеянного выясняются, следователи также изучат условия проживания ребенка. По словам руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, в полицию обратились врачи "скорой" 19 февраля, которые и рассказали о происшествии с ребенком, сам инцидент случился 14 февраля. "Медики сообщили, что в детскую городскую больницу №9 Екатеринбурга доставлен малыш, которому в июле текущего года исполнится два годика. Врачи проинформировали полицию о предварительном диагнозе пострадавшего – сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Вскоре мальчику сделали компьютерную томографию и поместили в реанимационное отделение по причине тяжелого состояния", – уточнил журналистам Горелых. Женщина проживала с сожителем и тремя несовершеннолетними детьми, ранее она привлекалась к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотических веществ. Сейчас с подозреваемой работают правоохранители, двое других ее детей переданы родственникам в Нижнем Тагиле, семью поставят на учет, добавил Горелых.

https://ria.ru/20250221/ubiystvo-2000799805.html

https://ria.ru/20250217/nozh-1999917990.html

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происшествия, екатеринбург, нижний тагил, валерий горелых, александр шульга, россия