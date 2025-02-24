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Банки Ак Барс и Уралсиб попали под запрет ЕС на доступ к SWIFT - РИА Новости, 24.02.2025
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14:55 24.02.2025 (обновлено: 15:03 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/swift-2001290586.html
Банки Ак Барс и Уралсиб попали под запрет ЕС на доступ к SWIFT
Банки Ак Барс и Уралсиб попали под запрет ЕС на доступ к SWIFT - РИА Новости, 24.02.2025
Банки Ак Барс и Уралсиб попали под запрет ЕС на доступ к SWIFT
Запрет ЕС на доступ дополнительно 13 российских банков к SWIFT в рамках нового 16-го пакета санкций распространен, в том числе на Банк Ак Барс, Уралсиб, Точка,... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T14:55:00+03:00
2025-02-24T15:03:00+03:00
экономика
уралсиб (финансовая корпорация)
евросоюз
национальный резервный банк
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Запрет ЕС на доступ дополнительно 13 российских банков к SWIFT в рамках нового 16-го пакета санкций распространен, в том числе на Банк Ак Барс, Уралсиб, Точка, "Национальный резервный банк", Росэксимбанк, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.Список, в частности, включает: Банк Ак Барс, Уралсиб, "Банк Точка", "Национальный резервный банк", Росэксимбанк, Синара, Примсоцбанк, ББР, "РНКО Платежный констурктор", Петербургский расчетный центр, Кузнецкбизнесбанк, МБ Банк и Кубань-кредит.Совет ЕС в понедельник ввел в действие 16-й по счету санкционный список, куда вошли как экономические, так и персональные ограничения.
https://rsport.ria.ru/20250224/nagornyy-2001275276.html
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экономика, уралсиб (финансовая корпорация), евросоюз, национальный резервный банк
Экономика, Уралсиб (финансовая корпорация), Евросоюз, Национальный резервный банк
Банки Ак Барс и Уралсиб попали под запрет ЕС на доступ к SWIFT

Ак Барс, Уралсиб и "Банк Точка" попали под запрет ЕС на доступ к SWIFT

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОтделение банка "Уралсиб"
Отделение банка Уралсиб - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Отделение банка "Уралсиб". Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Запрет ЕС на доступ дополнительно 13 российских банков к SWIFT в рамках нового 16-го пакета санкций распространен, в том числе на Банк Ак Барс, Уралсиб, Точка, "Национальный резервный банк", Росэксимбанк, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Список, в частности, включает: Банк Ак Барс, Уралсиб, "Банк Точка", "Национальный резервный банк", Росэксимбанк, Синара, Примсоцбанк, ББР, "РНКО Платежный констурктор", Петербургский расчетный центр, Кузнецкбизнесбанк, МБ Банк и Кубань-кредит.
Совет ЕС в понедельник ввел в действие 16-й по счету санкционный список, куда вошли как экономические, так и персональные ограничения.
Никита Нагорный - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Никита Нагорный попал под санкции ЕС
Вчера, 14:12
 
ЭкономикаУралсиб (финансовая корпорация)ЕвросоюзНациональный резервный банк
 
 
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