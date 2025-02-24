https://ria.ru/20250224/swift-2001290586.html

Банки Ак Барс и Уралсиб попали под запрет ЕС на доступ к SWIFT

Банки Ак Барс и Уралсиб попали под запрет ЕС на доступ к SWIFT - РИА Новости, 24.02.2025

Банки Ак Барс и Уралсиб попали под запрет ЕС на доступ к SWIFT

Запрет ЕС на доступ дополнительно 13 российских банков к SWIFT в рамках нового 16-го пакета санкций распространен, в том числе на Банк Ак Барс, Уралсиб, Точка,... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T14:55:00+03:00

2025-02-24T14:55:00+03:00

2025-02-24T15:03:00+03:00

экономика

уралсиб (финансовая корпорация)

евросоюз

национальный резервный банк

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Запрет ЕС на доступ дополнительно 13 российских банков к SWIFT в рамках нового 16-го пакета санкций распространен, в том числе на Банк Ак Барс, Уралсиб, Точка, "Национальный резервный банк", Росэксимбанк, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.Список, в частности, включает: Банк Ак Барс, Уралсиб, "Банк Точка", "Национальный резервный банк", Росэксимбанк, Синара, Примсоцбанк, ББР, "РНКО Платежный констурктор", Петербургский расчетный центр, Кузнецкбизнесбанк, МБ Банк и Кубань-кредит.Совет ЕС в понедельник ввел в действие 16-й по счету санкционный список, куда вошли как экономические, так и персональные ограничения.

https://rsport.ria.ru/20250224/nagornyy-2001275276.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, уралсиб (финансовая корпорация), евросоюз, национальный резервный банк