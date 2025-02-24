https://ria.ru/20250224/svo-2001319235.html

Смоленские ветераны СВО получили автомобили с ручным управлением

Смоленские ветераны СВО получили автомобили с ручным управлением - РИА Новости, 24.02.2025

Смоленские ветераны СВО получили автомобили с ручным управлением

Ветераны специальной военной операции Александр Гуляев из Смоленска и Александр Бабичев из Вязьмы получили от фонда "Защитники Отечества" автомобили с ручным... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T16:41:00+03:00

2025-02-24T16:41:00+03:00

2025-02-24T16:41:00+03:00

смоленская область

смоленск

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василий анохин

министерство обороны рф (минобороны рф)

сво

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Ветераны специальной военной операции Александр Гуляев из Смоленска и Александр Бабичев из Вязьмы получили от фонда "Защитники Отечества" автомобили с ручным управлением, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Ключи им передали в Московской области, церемония прошла в преддверии Дня защитника Отечества с участием статс-секретаря – замглавы Минобороны России, председателя фонда "Защитники Отечества" Анны Евгеньевной Цивилевой", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Автомобили с ручным управлением передают участникам СВО по инициативе фонда "Защитники Отечества". "Благодарю фонд "Защитники Отечества" во главе с Анной Евгеньевной за поддержку наших бойцов. Мы обязаны заботиться о них и их семьях. Автомобили помогут быстрее решать бытовые вопросы", - резюмировал глава региона.

https://ria.ru/20250221/investpotentsial-2000905378.html

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вязьма

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смоленск, вязьма, смоленская область, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф), сво