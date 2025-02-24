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Смоленские ветераны СВО получили автомобили с ручным управлением - РИА Новости, 24.02.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
16:41 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/svo-2001319235.html
Смоленские ветераны СВО получили автомобили с ручным управлением
Смоленские ветераны СВО получили автомобили с ручным управлением - РИА Новости, 24.02.2025
Смоленские ветераны СВО получили автомобили с ручным управлением
Ветераны специальной военной операции Александр Гуляев из Смоленска и Александр Бабичев из Вязьмы получили от фонда "Защитники Отечества" автомобили с ручным... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T16:41:00+03:00
2025-02-24T16:41:00+03:00
смоленская область
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смоленская область
василий анохин
министерство обороны рф (минобороны рф)
сво
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Ветераны специальной военной операции Александр Гуляев из Смоленска и Александр Бабичев из Вязьмы получили от фонда "Защитники Отечества" автомобили с ручным управлением, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Ключи им передали в Московской области, церемония прошла в преддверии Дня защитника Отечества с участием статс-секретаря – замглавы Минобороны России, председателя фонда "Защитники Отечества" Анны Евгеньевной Цивилевой", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Автомобили с ручным управлением передают участникам СВО по инициативе фонда "Защитники Отечества". "Благодарю фонд "Защитники Отечества" во главе с Анной Евгеньевной за поддержку наших бойцов. Мы обязаны заботиться о них и их семьях. Автомобили помогут быстрее решать бытовые вопросы", - резюмировал глава региона.
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смоленск, вязьма, смоленская область, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф), сво
Смоленская область, Смоленск, Вязьма, Смоленская область, Василий Анохин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), СВО
Смоленские ветераны СВО получили автомобили с ручным управлением

Ветеранам из Смоленской области вручили автомобили с ручным управлением

© Фото : Администрация Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Фото : Администрация Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Ветераны специальной военной операции Александр Гуляев из Смоленска и Александр Бабичев из Вязьмы получили от фонда "Защитники Отечества" автомобили с ручным управлением, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
"Ключи им передали в Московской области, церемония прошла в преддверии Дня защитника Отечества с участием статс-секретаря – замглавы Минобороны России, председателя фонда "Защитники Отечества" Анны Евгеньевной Цивилевой", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Автомобили с ручным управлением передают участникам СВО по инициативе фонда "Защитники Отечества".
"Благодарю фонд "Защитники Отечества" во главе с Анной Евгеньевной за поддержку наших бойцов. Мы обязаны заботиться о них и их семьях. Автомобили помогут быстрее решать бытовые вопросы", - резюмировал глава региона.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Анохин презентовал инвестпотенциал Смоленской области в ОАЭ
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Смоленская областьСмоленскВязьмаСмоленская областьВасилий АнохинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СВО
 
 
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