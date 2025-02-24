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ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 24.02.2025
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12:14 24.02.2025 (обновлено: 12:25 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/svo-2001248087.html
ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий "Днепра"
ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 24.02.2025
ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 60 военных, боевая... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:14:00+03:00
2025-02-24T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
херсонская область
безопасность
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 60 военных, боевая бронированная машина, семь автомобилей и склад боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Каменское, Щербаки Запорожской области, Степное, Токаревка, Понятовка и Приднепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Херсонская область , Безопасность
ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий "Днепра"

Минобороны: ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий "Днепра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 60 военных, боевая бронированная машина, семь автомобилей и склад боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Каменское, Щербаки Запорожской области, Степное, Токаревка, Понятовка и Приднепровское Херсонской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская областьХерсонская областьБезопасность
 
 
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