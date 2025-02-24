https://ria.ru/20250224/svo-2001206359.html
Подполье сообщило об ударах по местам сборки техники и БПЛА ВСУ
Подполье сообщило об ударах по местам сборки техники и БПЛА ВСУ - РИА Новости, 24.02.2025
Подполье сообщило об ударах по местам сборки техники и БПЛА ВСУ
Удары нанесены по окраине Киева, вероятно, по заводам, где ВСУ ремонтируют технику и собирают БПЛА, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T09:27:00+03:00
2025-02-24T09:27:00+03:00
2025-02-24T09:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Удары нанесены по окраине Киева, вероятно, по заводам, где ВСУ ремонтируют технику и собирают БПЛА, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Киев. Три атаки: две по окраине, со стороны Борисполя, одна в 23.40 (мск). Пишут, что по заводам в Жулянах. Известно, что обнаглевшие бандеровцы на заводах в Киеве не только старые танки и БТР ремонтируют, но и собирают БПЛА с реактивными двигателями. Этим славится завод гражданской авиации №410, вероятнее всего, в него и прилетело", - рассказал Лебедев.
https://ria.ru/20250223/vsu-2001107288.html
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киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударах по местам сборки техники и БПЛА ВСУ
ВС РФ нанесли удары по заводам, где ВСУ собирают технику и ремонтируют БПЛА