На затонувшем на Кубани судне находится 200 литров дизтоплива
На борту затонувшего на Кубани судна "Ашамба" находится 200 литров дизтоплива
© Кадр видео из соцсетейМаломерное судно затонуло у причала в Геленджике
© Кадр видео из соцсетей
Маломерное судно затонуло у причала в Геленджике
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КРАСНОДАР, 24 фев – РИА Новости. На борту затонувшего в акватории порта Новороссийск судна "Ашамба", принадлежащего институту океанологи имени Ширшова, находится 200 литров дизельного топлива, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
В понедельник в экстренных службах заявили РИА Новости, что в результате обледенения и потери устойчивости произошло опрокидывание судна "Ашамба", а затем и его затопление у причала. Порт приписки судна - Геленджик.
Затем краевые власти заявили, что затонувшее в минувшие выходные в акватории порта Новороссийск судно принадлежит институту океанологи имени Ширшова. В результате крушения "Ашамбы" никто не пострадал. Загрязнения акватории нет.
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"На борту 200 литров дизельного топлива и последующего подъёма судна", - говорится в сообщении.
Собственник судна, по данным краевого оперштаба, уже ведёт подготовительную работу по его подъему, а также установит боны для предотвращения возможного загрязнения.
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