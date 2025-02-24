https://ria.ru/20250224/sudno-2001303946.html

На затонувшем на Кубани судне находится 200 литров дизтоплива

На затонувшем на Кубани судне находится 200 литров дизтоплива - РИА Новости, 24.02.2025

На затонувшем на Кубани судне находится 200 литров дизтоплива

На борту затонувшего в акватории порта Новороссийск судна "Ашамба", принадлежащего институту океанологи имени Ширшова, находится 200 литров дизельного топлива,... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T15:42:00+03:00

2025-02-24T15:42:00+03:00

2025-02-24T15:42:00+03:00

происшествия

геленджик

новороссийск

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КРАСНОДАР, 24 фев – РИА Новости. На борту затонувшего в акватории порта Новороссийск судна "Ашамба", принадлежащего институту океанологи имени Ширшова, находится 200 литров дизельного топлива, сообщили РИА Новости в экстренных службах. В понедельник в экстренных службах заявили РИА Новости, что в результате обледенения и потери устойчивости произошло опрокидывание судна "Ашамба", а затем и его затопление у причала. Порт приписки судна - Геленджик. Затем краевые власти заявили, что затонувшее в минувшие выходные в акватории порта Новороссийск судно принадлежит институту океанологи имени Ширшова. В результате крушения "Ашамбы" никто не пострадал. Загрязнения акватории нет. "На борту 200 литров дизельного топлива и последующего подъёма судна", - говорится в сообщении. Собственник судна, по данным краевого оперштаба, уже ведёт подготовительную работу по его подъему, а также установит боны для предотвращения возможного загрязнения.

https://ria.ru/20250221/port-2000799174.html

геленджик

новороссийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, геленджик, новороссийск