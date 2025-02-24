https://ria.ru/20250224/sudno-2001288942.html

На затонувшем у Геленджика судне есть дизтопливо

На затонувшем у Геленджика судне есть дизтопливо - РИА Новости, 24.02.2025

На затонувшем у Геленджика судне есть дизтопливо

Собственник судна "Ашамба", принадлежащего институту океанологи имени Ширшова и затонувшего на Кубани, ведет подготовительную работу по его подъему, а также... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T14:50:00+03:00

2025-02-24T14:50:00+03:00

2025-02-24T15:16:00+03:00

геленджик

происшествия

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КРАСНОДАР, 24 фев – РИА Новости. Собственник судна "Ашамба", принадлежащего институту океанологи имени Ширшова и затонувшего на Кубани, ведет подготовительную работу по его подъему, а также установит боны для предотвращения возможного загрязнения, сообщили в оперштабе Кубани.В понедельник в экстренных службах заявили РИА Новости, что в результате обледенения и потери устойчивости произошло опрокидывание судна "Ашамба", а затем и его затопление у причала. Порт приписки судна - Геленджик.Затем краевые власти заявили, что затонувшее в акватории порта Новороссийск судно "Ашамба" принадлежит институту океанологи им. Ширшова."Собственник судна в ближайшее время установит боны для предотвращения возможного загрязнения (на борту есть дизтопливо). А также - ведет подготовительную работу для последующего подъема судна", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250221/port-2000799174.html

геленджик

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

геленджик, происшествия