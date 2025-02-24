На затонувшем у Геленджика судне есть дизтопливо
На затонувшем у Геленджика судне есть дизтопливо, идет подготовка к подъему
© Кадр видео из соцсетейМаломерное судно затонуло у причала в Геленджике
© Кадр видео из соцсетей
Маломерное судно затонуло у причала в Геленджике
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КРАСНОДАР, 24 фев – РИА Новости. Собственник судна "Ашамба", принадлежащего институту океанологи имени Ширшова и затонувшего на Кубани, ведет подготовительную работу по его подъему, а также установит боны для предотвращения возможного загрязнения, сообщили в оперштабе Кубани.
В понедельник в экстренных службах заявили РИА Новости, что в результате обледенения и потери устойчивости произошло опрокидывание судна "Ашамба", а затем и его затопление у причала. Порт приписки судна - Геленджик.
Затем краевые власти заявили, что затонувшее в акватории порта Новороссийск судно "Ашамба" принадлежит институту океанологи им. Ширшова.
"Собственник судна в ближайшее время установит боны для предотвращения возможного загрязнения (на борту есть дизтопливо). А также - ведет подготовительную работу для последующего подъема судна", - говорится в сообщении.
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