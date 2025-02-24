https://ria.ru/20250224/sud-2001317198.html
Военный суд рассмотрит дело замкомандующего ЛенВО по делу о взятках
Военный суд рассмотрит дело замкомандующего ЛенВО по делу о взятках - РИА Новости, 24.02.2025
Военный суд рассмотрит дело замкомандующего ЛенВО по делу о взятках
Воронежский гарнизонный военный суд рассмотрит дело заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T16:35:00+03:00
2025-02-24T16:35:00+03:00
2025-02-24T16:42:00+03:00
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валерий муминджанов
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Воронежский гарнизонный военный суд рассмотрит дело заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взяток, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России."Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Воронежский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа.По данным следствия, в 2017–2023 годах Муминджанов, являлся руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.На имущество Муминджанова наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки, сам он находится под стражей.
https://ria.ru/20250224/ulyukaev-2001205596.html
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происшествия, россия, валерий муминджанов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Валерий Муминджанов, Следственный комитет России (СК РФ)
Военный суд рассмотрит дело замкомандующего ЛенВО по делу о взятках
Военный суд рассмотрит дело замкомандующего ЛенВО Муминджанова о взятках
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Воронежский гарнизонный военный суд рассмотрит дело заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взяток, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.
"Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Воронежский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа.
По данным следствия, в 2017–2023 годах Муминджанов, являлся руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.
На имущество Муминджанова
наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки, сам он находится под стражей.