https://ria.ru/20250224/sud-2001317198.html

Военный суд рассмотрит дело замкомандующего ЛенВО по делу о взятках

Военный суд рассмотрит дело замкомандующего ЛенВО по делу о взятках - РИА Новости, 24.02.2025

Военный суд рассмотрит дело замкомандующего ЛенВО по делу о взятках

Воронежский гарнизонный военный суд рассмотрит дело заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T16:35:00+03:00

2025-02-24T16:35:00+03:00

2025-02-24T16:42:00+03:00

происшествия

россия

валерий муминджанов

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970345008_0:0:2721:1532_1920x0_80_0_0_ca5d0c115b2fc75e6b40a821785d299b.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Воронежский гарнизонный военный суд рассмотрит дело заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взяток, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России."Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Воронежский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа.По данным следствия, в 2017–2023 годах Муминджанов, являлся руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.На имущество Муминджанова наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки, сам он находится под стражей.

https://ria.ru/20250224/ulyukaev-2001205596.html

https://ria.ru/20250221/rastrata-2000919126.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, валерий муминджанов, следственный комитет россии (ск рф)