Рейтинг@Mail.ru
Военный суд рассмотрит дело замкомандующего ЛенВО по делу о взятках - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 24.02.2025 (обновлено: 16:42 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/sud-2001317198.html
Военный суд рассмотрит дело замкомандующего ЛенВО по делу о взятках
Военный суд рассмотрит дело замкомандующего ЛенВО по делу о взятках - РИА Новости, 24.02.2025
Военный суд рассмотрит дело замкомандующего ЛенВО по делу о взятках
Воронежский гарнизонный военный суд рассмотрит дело заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T16:35:00+03:00
2025-02-24T16:42:00+03:00
происшествия
россия
валерий муминджанов
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970345008_0:0:2721:1532_1920x0_80_0_0_ca5d0c115b2fc75e6b40a821785d299b.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Воронежский гарнизонный военный суд рассмотрит дело заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взяток, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России."Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Воронежский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа.По данным следствия, в 2017–2023 годах Муминджанов, являлся руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.На имущество Муминджанова наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки, сам он находится под стражей.
https://ria.ru/20250224/ulyukaev-2001205596.html
https://ria.ru/20250221/rastrata-2000919126.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970345008_0:0:2721:2042_1920x0_80_0_0_3fa5b5da0d3a037eff3e747ae1497829.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, валерий муминджанов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Валерий Муминджанов, Следственный комитет России (СК РФ)
Военный суд рассмотрит дело замкомандующего ЛенВО по делу о взятках

Военный суд рассмотрит дело замкомандующего ЛенВО Муминджанова о взятках

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗаместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Воронежский гарнизонный военный суд рассмотрит дело заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взяток, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.
"Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Воронежский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Алексей Улюкаев - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Улюкаев попросил суд о снятии судимости
Вчера, 09:20
Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа.
По данным следствия, в 2017–2023 годах Муминджанов, являлся руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.
На имущество Муминджанова наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки, сам он находится под стражей.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Суд арестовал фигурантов дела министра транспорта Челябинской области
21 февраля, 21:33
 
ПроисшествияРоссияВалерий МуминджановСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала