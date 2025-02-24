Опубликован проект соглашения по ресурсам между Украиной и США
Соглашение: фонд восстановления Украины может составить 500 миллиардов долларов
© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Фонд восстановления Украины может составить 500 миллиардов долларов, причем Киев обяжут перечислять в него деньги до достижения этой суммы, следует из обнародованного проекта двустороннего соглашения США и Украины.
"Соглашение о фонде предусматривает, что вклад Украины составит 50 процентов от доходов, полученных от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов страны, до тех пор, пока общий объем средств фонда не достигнет 500 миллиардов долларов", — говорится в документе.
Другие детали:
- Киев должен будет внести в фонд сумму, вдвое превышающую объем средств, выделенных США после заключения соглашения;
- фонд будет функционировать как коммерческая структура, а управление передадут Министерству финансов, Министерству торговли и офису вице-президента Соединенных Штатов;
- контрольные механизмы должны исключить возможность нарушения санкционных режимов и других ограничительных мер;
- cоглашение станет частью архитектуры долгосрочных мирных договоренностей, оно направлено на привлечение частных инвестиций в восстановление украинской экономики;
- Вашингтон ожидает, что фонд будет инструментом ускоренной реконструкции и позволит защитить американские экономические интересы на Украине.
Сделка по ресурсам
В начале февраля президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Американские чиновники предлагали Владимиру Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности, но тот заявил, что отказался это делать.
Позже Трамп подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом. Затем американский лидер заявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями.
По информации телеканала CNN, Белый дом сопротивляется включению в соглашение пункта о гарантиях безопасности для Украины, поэтому его нет в окончательном варианте документа. Киев надеется, что гарантии безопасности можно будет обсудить на возможной будущей встрече Зеленского и Трампа, утверждает телеканал.
На этом фоне и в Вашингтоне, и в Киеве выражают надежду подписать соглашение в ближайшее время.
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