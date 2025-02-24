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США призвали отозвать антироссийскую резолюцию ГА ООН по Украине - РИА Новости, 24.02.2025
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18:35 24.02.2025 (обновлено: 19:03 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/ssha-2001342789.html
США призвали отозвать антироссийскую резолюцию ГА ООН по Украине
США призвали отозвать антироссийскую резолюцию ГА ООН по Украине - РИА Новости, 24.02.2025
США призвали отозвать антироссийскую резолюцию ГА ООН по Украине
Соединенные Штаты отказались поддержать антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине, сообщила временный поверенный в делах США при всемирной... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T18:35:00+03:00
2025-02-24T19:03:00+03:00
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ООН, 24 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты отказались поддержать антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине, сообщила временный поверенный в делах США при всемирной организации Дороти Ши."Мы не можем поддержать резолюцию Украины и призываем ее отозвать", — заявила она с трибуны Генассамблеи.На прошлой неделе стало известно, что США впервые с начала спецоперации не были соавторами проекта резолюции Генассамблеи по Украине. В этом документе требуют от Москвы "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины" и в одностороннем порядке прекратить боевые действия. Авторами по традиции стали западные партнеры Киева: Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша, страны Прибалтики и другие.Вашингтон вместо этого предложил свой, нейтральный вариант, в котором нет излюбленных западных формулировок, а конфликт называется российско-украинским. Документ призывает к скорейшему прекращению противостояния и прочному миру между Украиной и Россией. Госсекретарь Марко Рубио уже назвал этот проект резолюции историческим. Москва, к слову, внесла в него свою поправку — призыв устранить коренные причины кризиса.Оба документа вынесут на голосование сегодня несколько позже.
https://ria.ru/20250224/ssha-2001194392.html
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в мире, сша, украина, россия, марко рубио, оон
В мире, США, Украина, Россия, Марко Рубио, ООН
США призвали отозвать антироссийскую резолюцию ГА ООН по Украине

Постпред при ООН Ши: США призывают отозвать антироссийскую резолюцию по Украине

© AP Photo / Frank Franklin IIГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Frank Franklin II
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 24 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты отказались поддержать антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине, сообщила временный поверенный в делах США при всемирной организации Дороти Ши.
"Мы не можем поддержать резолюцию Украины и призываем ее отозвать", — заявила она с трибуны Генассамблеи.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
СМИ: США призывают ГА ООН поддержать их нейтральную резолюцию по Украине
Вчера, 05:02
На прошлой неделе стало известно, что США впервые с начала спецоперации не были соавторами проекта резолюции Генассамблеи по Украине. В этом документе требуют от Москвы "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины" и в одностороннем порядке прекратить боевые действия. Авторами по традиции стали западные партнеры Киева: Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша, страны Прибалтики и другие.
Вашингтон вместо этого предложил свой, нейтральный вариант, в котором нет излюбленных западных формулировок, а конфликт называется российско-украинским. Документ призывает к скорейшему прекращению противостояния и прочному миру между Украиной и Россией.
Госсекретарь Марко Рубио уже назвал этот проект резолюции историческим. Москва, к слову, внесла в него свою поправку — призыв устранить коренные причины кризиса.
Оба документа вынесут на голосование сегодня несколько позже.
США впервые не направили ни одного представителя на открытие сессии высокого уровня СПЧ ООН - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
США впервые не направили представителей на открытие сессии Совета ООН
Вчера, 11:34
 
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