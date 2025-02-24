https://ria.ru/20250224/ssha-2001342789.html

США призвали отозвать антироссийскую резолюцию ГА ООН по Украине

США призвали отозвать антироссийскую резолюцию ГА ООН по Украине - РИА Новости, 24.02.2025

США призвали отозвать антироссийскую резолюцию ГА ООН по Украине

Соединенные Штаты отказались поддержать антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине, сообщила временный поверенный в делах США при всемирной... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T18:35:00+03:00

2025-02-24T18:35:00+03:00

2025-02-24T19:03:00+03:00

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ООН, 24 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты отказались поддержать антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине, сообщила временный поверенный в делах США при всемирной организации Дороти Ши."Мы не можем поддержать резолюцию Украины и призываем ее отозвать", — заявила она с трибуны Генассамблеи.На прошлой неделе стало известно, что США впервые с начала спецоперации не были соавторами проекта резолюции Генассамблеи по Украине. В этом документе требуют от Москвы "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины" и в одностороннем порядке прекратить боевые действия. Авторами по традиции стали западные партнеры Киева: Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша, страны Прибалтики и другие.Вашингтон вместо этого предложил свой, нейтральный вариант, в котором нет излюбленных западных формулировок, а конфликт называется российско-украинским. Документ призывает к скорейшему прекращению противостояния и прочному миру между Украиной и Россией. Госсекретарь Марко Рубио уже назвал этот проект резолюции историческим. Москва, к слову, внесла в него свою поправку — призыв устранить коренные причины кризиса.Оба документа вынесут на голосование сегодня несколько позже.

https://ria.ru/20250224/ssha-2001194392.html

https://ria.ru/20250224/ssha-2001235605.html

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