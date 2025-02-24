США призвали отозвать антироссийскую резолюцию ГА ООН по Украине
Постпред при ООН Ши: США призывают отозвать антироссийскую резолюцию по Украине
© AP Photo / Frank Franklin IIГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
© AP Photo / Frank Franklin II
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 24 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты отказались поддержать антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине, сообщила временный поверенный в делах США при всемирной организации Дороти Ши.
"Мы не можем поддержать резолюцию Украины и призываем ее отозвать", — заявила она с трибуны Генассамблеи.
На прошлой неделе стало известно, что США впервые с начала спецоперации не были соавторами проекта резолюции Генассамблеи по Украине. В этом документе требуют от Москвы "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины" и в одностороннем порядке прекратить боевые действия. Авторами по традиции стали западные партнеры Киева: Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша, страны Прибалтики и другие.
Вашингтон вместо этого предложил свой, нейтральный вариант, в котором нет излюбленных западных формулировок, а конфликт называется российско-украинским. Документ призывает к скорейшему прекращению противостояния и прочному миру между Украиной и Россией.
Госсекретарь Марко Рубио уже назвал этот проект резолюции историческим. Москва, к слову, внесла в него свою поправку — призыв устранить коренные причины кризиса.
Оба документа вынесут на голосование сегодня несколько позже.