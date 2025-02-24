https://ria.ru/20250224/ssha-2001322870.html

Блумберг сообщил подробности соглашения Украины и США по природным ресурсам

Блумберг сообщил подробности соглашения Украины и США по природным ресурсам - РИА Новости, 24.02.2025

Блумберг сообщил подробности соглашения Украины и США по природным ресурсам

Проект соглашения о природных ресурсах между Украиной и США включает в себя положения о том, что Вашингтон будет привержен сохранению "долгосрочного мира" на... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T16:59:00+03:00

2025-02-24T16:59:00+03:00

2025-02-24T16:59:00+03:00

в мире

украина

сша

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Проект соглашения о природных ресурсах между Украиной и США включает в себя положения о том, что Вашингтон будет привержен сохранению "долгосрочного мира" на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на текст проекта документа. "США возьмут на себя обязательства содействовать... "долгосрочному миру" в рамках сделки по минералам... США также заявят, что те, кто действовал враждебно по отношению к Украине в конфликте, не должны получить выгоду из ее реконструкции", - говорится в материале. Кроме того, сделка по ресурсам Вашингтона и Киева будет подразумевать "длительное партнерство" и намерение США инвестировать в Украину. Проект соглашения также включает в себя положения о том, что Вашингтон будет содействовать существованию "свободной, суверенной и безопасной" Украины. Однако, агентство отмечает, что текст еще окончательно не согласован и может измениться.

https://ria.ru/20250223/kiev-2001123055.html

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сша

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