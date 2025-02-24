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Блумберг сообщил подробности соглашения Украины и США по природным ресурсам - РИА Новости, 24.02.2025
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16:59 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/ssha-2001322870.html
Блумберг сообщил подробности соглашения Украины и США по природным ресурсам
Блумберг сообщил подробности соглашения Украины и США по природным ресурсам - РИА Новости, 24.02.2025
Блумберг сообщил подробности соглашения Украины и США по природным ресурсам
Проект соглашения о природных ресурсах между Украиной и США включает в себя положения о том, что Вашингтон будет привержен сохранению "долгосрочного мира" на... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T16:59:00+03:00
2025-02-24T16:59:00+03:00
в мире
украина
сша
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Проект соглашения о природных ресурсах между Украиной и США включает в себя положения о том, что Вашингтон будет привержен сохранению "долгосрочного мира" на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на текст проекта документа. "США возьмут на себя обязательства содействовать... "долгосрочному миру" в рамках сделки по минералам... США также заявят, что те, кто действовал враждебно по отношению к Украине в конфликте, не должны получить выгоду из ее реконструкции", - говорится в материале. Кроме того, сделка по ресурсам Вашингтона и Киева будет подразумевать "длительное партнерство" и намерение США инвестировать в Украину. Проект соглашения также включает в себя положения о том, что Вашингтон будет содействовать существованию "свободной, суверенной и безопасной" Украины. Однако, агентство отмечает, что текст еще окончательно не согласован и может измениться.
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат)
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат)
Блумберг сообщил подробности соглашения Украины и США по природным ресурсам

Bloomberg: США будут привержены сохранению долгосрочного мира на Украине

© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США
Флаги Украины и США - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Проект соглашения о природных ресурсах между Украиной и США включает в себя положения о том, что Вашингтон будет привержен сохранению "долгосрочного мира" на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на текст проекта документа.
"США возьмут на себя обязательства содействовать... "долгосрочному миру" в рамках сделки по минералам... США также заявят, что те, кто действовал враждебно по отношению к Украине в конфликте, не должны получить выгоду из ее реконструкции", - говорится в материале.
Кроме того, сделка по ресурсам Вашингтона и Киева будет подразумевать "длительное партнерство" и намерение США инвестировать в Украину. Проект соглашения также включает в себя положения о том, что Вашингтон будет содействовать существованию "свободной, суверенной и безопасной" Украины.
Однако, агентство отмечает, что текст еще окончательно не согласован и может измениться.
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