https://ria.ru/20250224/ssha-2001322870.html
Блумберг сообщил подробности соглашения Украины и США по природным ресурсам
Блумберг сообщил подробности соглашения Украины и США по природным ресурсам - РИА Новости, 24.02.2025
Блумберг сообщил подробности соглашения Украины и США по природным ресурсам
Проект соглашения о природных ресурсах между Украиной и США включает в себя положения о том, что Вашингтон будет привержен сохранению "долгосрочного мира" на... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T16:59:00+03:00
2025-02-24T16:59:00+03:00
2025-02-24T16:59:00+03:00
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989889896_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ab7f392da78ab90b4be0d08a8aa419b.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Проект соглашения о природных ресурсах между Украиной и США включает в себя положения о том, что Вашингтон будет привержен сохранению "долгосрочного мира" на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на текст проекта документа. "США возьмут на себя обязательства содействовать... "долгосрочному миру" в рамках сделки по минералам... США также заявят, что те, кто действовал враждебно по отношению к Украине в конфликте, не должны получить выгоду из ее реконструкции", - говорится в материале. Кроме того, сделка по ресурсам Вашингтона и Киева будет подразумевать "длительное партнерство" и намерение США инвестировать в Украину. Проект соглашения также включает в себя положения о том, что Вашингтон будет содействовать существованию "свободной, суверенной и безопасной" Украины. Однако, агентство отмечает, что текст еще окончательно не согласован и может измениться.
https://ria.ru/20250223/kiev-2001123055.html
украина
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989889896_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c55daf99570a2208d432901d70b32ff6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, вашингтон (штат)
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат)
Блумберг сообщил подробности соглашения Украины и США по природным ресурсам
Bloomberg: США будут привержены сохранению долгосрочного мира на Украине