СМИ: США призывают ГА ООН поддержать их нейтральную резолюцию по Украине
Reuters: США призывают ГА ООН поддержать их нейтральную резолюцию по Украине
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. США призывают Генеральную ассамблею ООН поддержать их нейтральную резолюцию по Украине и проголосовать против антироссийской, передает агентство Рейтер со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ.
Генеральная ассамблея ООН, как ожидается, в понедельник проголосует по двум проектам резолюции по Украине: западной – антироссийской и американской – нейтральной. По информации Рейтер, в направленной воскресенье дипломатической ноте США назвали свою резолюцию "перспективной резолюцией, сфокусированной на одной простой идее: прекращении войны".
"С помощью этой резолюции государства-члены (ООН - ред.) могут придать реальный импульс международному миру и безопасности, поддержание которых является главной целью Организации Объединенных Наций", - приводит агентство выдержку из документа.
Кроме того, США в ноте просят страны "проголосовать против любой другой резолюции или поправок", которые будут представлены на заседании в понедельник.
Западный проект резолюции в 2025 году лишился основного соавтора, США, которые неизменно с начала спецоперации поддерживали антироссийскую риторику в ооновских документах. Проект западников требует от России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины" и в одностороннем порядке призывает к прекращению боевых действий. В авторах по традиции западные союзники Украины: Британия, Франция, ФРГ, Канада, Швейцария, Польша страны Прибалтики и другие. Кроме США.
Вашингтон же, отказавшись быть соавтором проекта антироссийской резолюции, предложил свой, нейтральный. США в документе не используют излюбленные Западом формулировки и называют конфликт "российско-украинским". Госсекретарь США Марко Рубио уже назвал соответствующий проект "историческим". Также США проектом просят о скорейшем прекращении "конфликта" и призывают к прочному миру между Украиной и Россией. Москва, к слову, внесла поправку к американскому проекту резолюции с призывом "устранения коренных причин" кризиса.
В понедельник также ожидается заседание Совбеза ООН по теме Украины, запрошенное западниками. Как заявили РИА Новости в председательствующем в СБ в феврале постпредстве КНР, Совбез ООН в понедельник проголосует по предложенному США нейтральному проекту резолюции по Украине.
Важно отметить, что, в отличие от резолюций СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.
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