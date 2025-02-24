Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США призывают ГА ООН поддержать их нейтральную резолюцию по Украине - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:02 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/ssha-2001194392.html
СМИ: США призывают ГА ООН поддержать их нейтральную резолюцию по Украине
СМИ: США призывают ГА ООН поддержать их нейтральную резолюцию по Украине - РИА Новости, 24.02.2025
СМИ: США призывают ГА ООН поддержать их нейтральную резолюцию по Украине
США призывают Генеральную ассамблею ООН поддержать их нейтральную резолюцию по Украине и проголосовать против антироссийской, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T05:02:00+03:00
2025-02-24T05:02:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
марко рубио
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312706_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_b3343a8b2be28ea697625f55d275a97a.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. США призывают Генеральную ассамблею ООН поддержать их нейтральную резолюцию по Украине и проголосовать против антироссийской, передает агентство Рейтер со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ. Генеральная ассамблея ООН, как ожидается, в понедельник проголосует по двум проектам резолюции по Украине: западной – антироссийской и американской – нейтральной. По информации Рейтер, в направленной воскресенье дипломатической ноте США назвали свою резолюцию "перспективной резолюцией, сфокусированной на одной простой идее: прекращении войны". "С помощью этой резолюции государства-члены (ООН - ред.) могут придать реальный импульс международному миру и безопасности, поддержание которых является главной целью Организации Объединенных Наций", - приводит агентство выдержку из документа. Кроме того, США в ноте просят страны "проголосовать против любой другой резолюции или поправок", которые будут представлены на заседании в понедельник. Западный проект резолюции в 2025 году лишился основного соавтора, США, которые неизменно с начала спецоперации поддерживали антироссийскую риторику в ооновских документах. Проект западников требует от России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины" и в одностороннем порядке призывает к прекращению боевых действий. В авторах по традиции западные союзники Украины: Британия, Франция, ФРГ, Канада, Швейцария, Польша страны Прибалтики и другие. Кроме США. Вашингтон же, отказавшись быть соавтором проекта антироссийской резолюции, предложил свой, нейтральный. США в документе не используют излюбленные Западом формулировки и называют конфликт "российско-украинским". Госсекретарь США Марко Рубио уже назвал соответствующий проект "историческим". Также США проектом просят о скорейшем прекращении "конфликта" и призывают к прочному миру между Украиной и Россией. Москва, к слову, внесла поправку к американскому проекту резолюции с призывом "устранения коренных причин" кризиса. В понедельник также ожидается заседание Совбеза ООН по теме Украины, запрошенное западниками. Как заявили РИА Новости в председательствующем в СБ в феврале постпредстве КНР, Совбез ООН в понедельник проголосует по предложенному США нейтральному проекту резолюции по Украине. Важно отметить, что, в отличие от резолюций СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.
https://ria.ru/20250224/oon-2001183635.html
https://ria.ru/20250222/oon-2001048485.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312706_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_56a241c2ea070626021088e6ccd470db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, марко рубио, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, США, Украина, Россия, Марко Рубио, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
СМИ: США призывают ГА ООН поддержать их нейтральную резолюцию по Украине

Reuters: США призывают ГА ООН поддержать их нейтральную резолюцию по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. США призывают Генеральную ассамблею ООН поддержать их нейтральную резолюцию по Украине и проголосовать против антироссийской, передает агентство Рейтер со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ.
Генеральная ассамблея ООН, как ожидается, в понедельник проголосует по двум проектам резолюции по Украине: западной – антироссийской и американской – нейтральной. По информации Рейтер, в направленной воскресенье дипломатической ноте США назвали свою резолюцию "перспективной резолюцией, сфокусированной на одной простой идее: прекращении войны".
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Совбез ООН проголосует по предложенному США проекту резолюции по Украине
00:19
"С помощью этой резолюции государства-члены (ООН - ред.) могут придать реальный импульс международному миру и безопасности, поддержание которых является главной целью Организации Объединенных Наций", - приводит агентство выдержку из документа.
Кроме того, США в ноте просят страны "проголосовать против любой другой резолюции или поправок", которые будут представлены на заседании в понедельник.
Западный проект резолюции в 2025 году лишился основного соавтора, США, которые неизменно с начала спецоперации поддерживали антироссийскую риторику в ооновских документах. Проект западников требует от России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины" и в одностороннем порядке призывает к прекращению боевых действий. В авторах по традиции западные союзники Украины: Британия, Франция, ФРГ, Канада, Швейцария, Польша страны Прибалтики и другие. Кроме США.
Вашингтон же, отказавшись быть соавтором проекта антироссийской резолюции, предложил свой, нейтральный. США в документе не используют излюбленные Западом формулировки и называют конфликт "российско-украинским". Госсекретарь США Марко Рубио уже назвал соответствующий проект "историческим". Также США проектом просят о скорейшем прекращении "конфликта" и призывают к прочному миру между Украиной и Россией. Москва, к слову, внесла поправку к американскому проекту резолюции с призывом "устранения коренных причин" кризиса.
В понедельник также ожидается заседание Совбеза ООН по теме Украины, запрошенное западниками. Как заявили РИА Новости в председательствующем в СБ в феврале постпредстве КНР, Совбез ООН в понедельник проголосует по предложенному США нейтральному проекту резолюции по Украине.
Важно отметить, что, в отличие от резолюций СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
СМИ: в ООН заявили, что США капитулируют перед Россией
22 февраля, 22:27
 
В миреСШАУкраинаРоссияМарко РубиоООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала