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Российские десантники уничтожили технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:05 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2001198093.html
Российские десантники уничтожили технику ВСУ в Курской области
Российские десантники уничтожили технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.02.2025
Российские десантники уничтожили технику ВСУ в Курской области
Расчёт БПЛА с оптоволоконным управлением 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии, действующий в составе группировки войск "Север", за сутки... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T07:05:00+03:00
2025-02-24T07:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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КУРСК, 24 фев — РИА Новости. Расчёт БПЛА с оптоволоконным управлением 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии, действующий в составе группировки войск "Север", за сутки уничтожил несколько единиц американской техники, а также БМП советского образца, которые ВСУ использовали в Курской области, рассказал РИА Новости командир батальона с позывным "Вепрь". Видео уничтожения техники оказалось в распоряжении РИА Новости. "Один из расчётов, назначенных на охоту в своей зоне, уничтожил технику американского и советского производства", - рассказал командир. Он пояснил, что в течение дня десантники уничтожили БМП-1 советского производства, а также технику американского производства: бронетранспортёры М1068 и MaxxPro, а также бронемашину Stryker.
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безопасность, бмп-1
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, БМП-1
Российские десантники уничтожили технику ВСУ в Курской области

Командир Вепрь: десантники уничтожили американскую технику в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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КУРСК, 24 фев — РИА Новости. Расчёт БПЛА с оптоволоконным управлением 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии, действующий в составе группировки войск "Север", за сутки уничтожил несколько единиц американской техники, а также БМП советского образца, которые ВСУ использовали в Курской области, рассказал РИА Новости командир батальона с позывным "Вепрь".
Видео уничтожения техники оказалось в распоряжении РИА Новости.
"Один из расчётов, назначенных на охоту в своей зоне, уничтожил технику американского и советского производства", - рассказал командир.
Он пояснил, что в течение дня десантники уничтожили БМП-1 советского производства, а также технику американского производства: бронетранспортёры М1068 и MaxxPro, а также бронемашину Stryker.
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