https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2001198093.html

Российские десантники уничтожили технику ВСУ в Курской области

Российские десантники уничтожили технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.02.2025

Российские десантники уничтожили технику ВСУ в Курской области

Расчёт БПЛА с оптоволоконным управлением 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии, действующий в составе группировки войск "Север", за сутки... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T07:05:00+03:00

2025-02-24T07:05:00+03:00

2025-02-24T07:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

бмп-1

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778696_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_556bf1999b1507884a4e2c036974bac9.jpg

КУРСК, 24 фев — РИА Новости. Расчёт БПЛА с оптоволоконным управлением 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии, действующий в составе группировки войск "Север", за сутки уничтожил несколько единиц американской техники, а также БМП советского образца, которые ВСУ использовали в Курской области, рассказал РИА Новости командир батальона с позывным "Вепрь". Видео уничтожения техники оказалось в распоряжении РИА Новости. "Один из расчётов, назначенных на охоту в своей зоне, уничтожил технику американского и советского производства", - рассказал командир. Он пояснил, что в течение дня десантники уничтожили БМП-1 советского производства, а также технику американского производства: бронетранспортёры М1068 и MaxxPro, а также бронемашину Stryker.

https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2001197963.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, бмп-1