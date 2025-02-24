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ВС России захватили два опорника ВСУ на Запорожском фронте, сообщил Рогов - РИА Новости, 24.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 24.02.2025 (обновлено: 07:03 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2001197963.html
ВС России захватили два опорника ВСУ на Запорожском фронте, сообщил Рогов
ВС России захватили два опорника ВСУ на Запорожском фронте, сообщил Рогов - РИА Новости, 24.02.2025
ВС России захватили два опорника ВСУ на Запорожском фронте, сообщил Рогов
Российские войска захватили два опорных пунктах ВСУ у села Щербаки на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T07:02:00+03:00
2025-02-24T07:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Российские войска захватили два опорных пунктах ВСУ у села Щербаки на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "На ореховском направлении наши ребята захватили два опорных пункта противника", - сказал Рогов. По его словам, опорные пункты захвачены в районе села Щербаки. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250224/rogov-2001196507.html
россия
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россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВС России захватили два опорника ВСУ на Запорожском фронте, сообщил Рогов

Рогов: ВС России захватили два опорника ВСУ у села Щербаки на Запорожском фронте

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Российские войска захватили два опорных пунктах ВСУ у села Щербаки на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"На ореховском направлении наши ребята захватили два опорных пункта противника", - сказал Рогов.
По его словам, опорные пункты захвачены в районе села Щербаки.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Рогов рассказал о продвижении российских войск на Запорожском направлении
06:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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