https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2001197963.html

ВС России захватили два опорника ВСУ на Запорожском фронте, сообщил Рогов

ВС России захватили два опорника ВСУ на Запорожском фронте, сообщил Рогов - РИА Новости, 24.02.2025

ВС России захватили два опорника ВСУ на Запорожском фронте, сообщил Рогов

Российские войска захватили два опорных пунктах ВСУ у села Щербаки на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T07:02:00+03:00

2025-02-24T07:02:00+03:00

2025-02-24T07:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

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запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Российские войска захватили два опорных пунктах ВСУ у села Щербаки на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "На ореховском направлении наши ребята захватили два опорных пункта противника", - сказал Рогов. По его словам, опорные пункты захвачены в районе села Щербаки. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250224/rogov-2001196507.html

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россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины