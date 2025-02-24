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Спасатели продолжают пробираться к застрявшим в горах Сочи туристам - РИА Новости, 24.02.2025
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21:41 24.02.2025 (обновлено: 21:52 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/sochi-2001366356.html
Спасатели продолжают пробираться к застрявшим в горах Сочи туристам
Спасатели продолжают пробираться к застрявшим в горах Сочи туристам - РИА Новости, 24.02.2025
Спасатели продолжают пробираться к застрявшим в горах Сочи туристам
Спасатели продолжают направляться к застрявшим в горах Сочи туристам пешком, путь осложнен крутым рельефом, информации о пропавшем туристе до сих пор нет,... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T21:41:00+03:00
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россия
сочи
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
роза хутор
происшествия
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СОЧИ, 24 фев - РИА Новости. Спасатели продолжают направляться к застрявшим в горах Сочи туристам пешком, путь осложнен крутым рельефом, информации о пропавшем туристе до сих пор нет, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России. О сошедшей лавине в горах Сочи, за пределами горного курорта "Роза Хутор", сообщили в МЧС РФ. Уточнялось, что на месте происшествия находилось трое туристов, один из них был без связи. По уточненным данным "Розы", группа туристов состояла из гида и двух райдеров, а лавина сошла в балке Глубокая (прилегает с востока к границам зоны катания курорта). В течение дня двоим удалось связаться со спасателями и оставить свои координаты, однако путь к пострадавшим оказался непрост. "Объединенная группа спасателей продолжает двигаться к пострадавшим. Несмотря на сложные погодные условия, специалисты спасательных служб МЧС России, Кубань-СПАС и "Роза Хутор" идут пешком к двум сноубордистам. Мужчины находятся достаточно далеко от оборудованных трасс курорта, и подход к ним осложнен крутым рельефом и высокой лавинной опасностью", - говорится в Telegram-канале ЮРПСО. Уточняется, что мужчины являются жителями Краснодарского края. "О пропавшем лыжнике на данный момент информации нет", - сказали в отряде.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ЮРПСО, дорога к пострадавшим займет время - сначала необходимо преодолеть путь на автомобиле, после - через канатную дорогу, а далее - пешком.
https://ria.ru/20250224/sk-2001334188.html
https://ria.ru/20250224/turist-2001320705.html
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россия, сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), роза хутор, происшествия
Россия, Сочи, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Роза Хутор, Происшествия
Спасатели продолжают пробираться к застрявшим в горах Сочи туристам

Спасатели продолжают пешком пробираться к туристам, накрывших лавиной в Сочи

© РИА Новости / Александр Патрин | Перейти в медиабанкГорнолыжный курорт "Роза Хутор" в Сочи
Горнолыжный курорт Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Александр Патрин
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Горнолыжный курорт "Роза Хутор" в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 24 фев - РИА Новости. Спасатели продолжают направляться к застрявшим в горах Сочи туристам пешком, путь осложнен крутым рельефом, информации о пропавшем туристе до сих пор нет, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.
О сошедшей лавине в горах Сочи, за пределами горного курорта "Роза Хутор", сообщили в МЧС РФ. Уточнялось, что на месте происшествия находилось трое туристов, один из них был без связи. По уточненным данным "Розы", группа туристов состояла из гида и двух райдеров, а лавина сошла в балке Глубокая (прилегает с востока к границам зоны катания курорта). В течение дня двоим удалось связаться со спасателями и оставить свои координаты, однако путь к пострадавшим оказался непрост.
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"Объединенная группа спасателей продолжает двигаться к пострадавшим. Несмотря на сложные погодные условия, специалисты спасательных служб МЧС России, Кубань-СПАС и "Роза Хутор" идут пешком к двум сноубордистам. Мужчины находятся достаточно далеко от оборудованных трасс курорта, и подход к ним осложнен крутым рельефом и высокой лавинной опасностью", - говорится в Telegram-канале ЮРПСО.
Уточняется, что мужчины являются жителями Краснодарского края. "О пропавшем лыжнике на данный момент информации нет", - сказали в отряде.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ЮРПСО, дорога к пострадавшим займет время - сначала необходимо преодолеть путь на автомобиле, после - через канатную дорогу, а далее - пешком.
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РоссияСочиКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Роза ХуторПроисшествия
 
 
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