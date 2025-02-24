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В Сочи туристы попали под снежную лавину - РИА Новости, 24.02.2025
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15:37 24.02.2025 (обновлено: 17:25 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/sochi-2001302009.html
В Сочи туристы попали под снежную лавину
В Сочи туристы попали под снежную лавину - РИА Новости, 24.02.2025
В Сочи туристы попали под снежную лавину
В районе курорта "Роза Хутор" в Сочи сошла снежная лавина, двое туристов не могут вернуться, один пропал, сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T15:37:00+03:00
2025-02-24T17:25:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
россия
роза хутор
происшествия
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СОЧИ, 24 фев — РИА Новости. В районе курорта "Роза Хутор" в Сочи сошла снежная лавина, двое туристов не могут вернуться, один пропал, сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале."На южном склоне Аибги, за пределами оборудованных трасс курорта "Роза Хутор", сошла снежная масса. Два человека находятся рядом с опасной зоной, самостоятельно вернуться на территорию курорта не могут. Туристы сообщили, что в их компании был третий катающийся, он перестал выходить на связь", — говорится в публикации.На помощь выехали спасатели МЧС, горнолыжного курорта и службы "Кубань-СПАС".В пресс-службе "Розы Хутора" уточнили, что лавина сошла в балке Глубокая (прилегает с востока к границам курорта). В опасной зоне оказались гид и два райдера, которые катались за пределами маркированных трасс. Двое смогли прислать свои координаты, с ними поддерживают контакт по телефону, третий не выходит на связь.В последние дни в Сочи пришла непогода с мощными снегопадами и понижением температуры. В ближайшие трое суток также прогнозируются снегопады, сильный ветер, четырехбалльный шторм и риск схода лавин в горах. Некоторые автобусы не могут добраться до пункта назначения в горных районах. С утра на федеральной трассе Джубга — Сочи временно ограничивали движение для грузовиков, а накануне 11 самолетов переправили на запасные аэродромы из-за сильного ветра.
https://ria.ru/20250224/indija-2001208987.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, россия, роза хутор, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сочи, Россия, Роза Хутор, Происшествия
В Сочи туристы попали под снежную лавину

МЧС: в Сочи в районе "Розы Хутора" сошла снежная лавина, ищут трех туристов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Отдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 24 фев — РИА Новости. В районе курорта "Роза Хутор" в Сочи сошла снежная лавина, двое туристов не могут вернуться, один пропал, сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале.
"На южном склоне Аибги, за пределами оборудованных трасс курорта "Роза Хутор", сошла снежная масса. Два человека находятся рядом с опасной зоной, самостоятельно вернуться на территорию курорта не могут. Туристы сообщили, что в их компании был третий катающийся, он перестал выходить на связь", — говорится в публикации.
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На помощь выехали спасатели МЧС, горнолыжного курорта и службы "Кубань-СПАС".
В пресс-службе "Розы Хутора" уточнили, что лавина сошла в балке Глубокая (прилегает с востока к границам курорта). В опасной зоне оказались гид и два райдера, которые катались за пределами маркированных трасс. Двое смогли прислать свои координаты, с ними поддерживают контакт по телефону, третий не выходит на связь.
В последние дни в Сочи пришла непогода с мощными снегопадами и понижением температуры. В ближайшие трое суток также прогнозируются снегопады, сильный ветер, четырехбалльный шторм и риск схода лавин в горах. Некоторые автобусы не могут добраться до пункта назначения в горных районах. С утра на федеральной трассе Джубга — Сочи временно ограничивали движение для грузовиков, а накануне 11 самолетов переправили на запасные аэродромы из-за сильного ветра.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиРоссияРоза ХуторПроисшествия
 
 
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