В Сочи туристы попали под снежную лавину
МЧС: в Сочи в районе "Розы Хутора" сошла снежная лавина, ищут трех туристов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Отдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 24 фев — РИА Новости. В районе курорта "Роза Хутор" в Сочи сошла снежная лавина, двое туристов не могут вернуться, один пропал, сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале.
"На южном склоне Аибги, за пределами оборудованных трасс курорта "Роза Хутор", сошла снежная масса. Два человека находятся рядом с опасной зоной, самостоятельно вернуться на территорию курорта не могут. Туристы сообщили, что в их компании был третий катающийся, он перестал выходить на связь", — говорится в публикации.
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На помощь выехали спасатели МЧС, горнолыжного курорта и службы "Кубань-СПАС".
В пресс-службе "Розы Хутора" уточнили, что лавина сошла в балке Глубокая (прилегает с востока к границам курорта). В опасной зоне оказались гид и два райдера, которые катались за пределами маркированных трасс. Двое смогли прислать свои координаты, с ними поддерживают контакт по телефону, третий не выходит на связь.
В последние дни в Сочи пришла непогода с мощными снегопадами и понижением температуры. В ближайшие трое суток также прогнозируются снегопады, сильный ветер, четырехбалльный шторм и риск схода лавин в горах. Некоторые автобусы не могут добраться до пункта назначения в горных районах. С утра на федеральной трассе Джубга — Сочи временно ограничивали движение для грузовиков, а накануне 11 самолетов переправили на запасные аэродромы из-за сильного ветра.
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