https://ria.ru/20250224/sochi-2001302009.html

В Сочи туристы попали под снежную лавину

В Сочи туристы попали под снежную лавину - РИА Новости, 24.02.2025

В Сочи туристы попали под снежную лавину

В районе курорта "Роза Хутор" в Сочи сошла снежная лавина, двое туристов не могут вернуться, один пропал, сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T15:37:00+03:00

2025-02-24T15:37:00+03:00

2025-02-24T17:25:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

россия

роза хутор

происшествия

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СОЧИ, 24 фев — РИА Новости. В районе курорта "Роза Хутор" в Сочи сошла снежная лавина, двое туристов не могут вернуться, один пропал, сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале."На южном склоне Аибги, за пределами оборудованных трасс курорта "Роза Хутор", сошла снежная масса. Два человека находятся рядом с опасной зоной, самостоятельно вернуться на территорию курорта не могут. Туристы сообщили, что в их компании был третий катающийся, он перестал выходить на связь", — говорится в публикации.На помощь выехали спасатели МЧС, горнолыжного курорта и службы "Кубань-СПАС".В пресс-службе "Розы Хутора" уточнили, что лавина сошла в балке Глубокая (прилегает с востока к границам курорта). В опасной зоне оказались гид и два райдера, которые катались за пределами маркированных трасс. Двое смогли прислать свои координаты, с ними поддерживают контакт по телефону, третий не выходит на связь.В последние дни в Сочи пришла непогода с мощными снегопадами и понижением температуры. В ближайшие трое суток также прогнозируются снегопады, сильный ветер, четырехбалльный шторм и риск схода лавин в горах. Некоторые автобусы не могут добраться до пункта назначения в горных районах. С утра на федеральной трассе Джубга — Сочи временно ограничивали движение для грузовиков, а накануне 11 самолетов переправили на запасные аэродромы из-за сильного ветра.

https://ria.ru/20250224/indija-2001208987.html

https://ria.ru/20250219/lavina-2000413146.html

сочи

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, россия, роза хутор, происшествия