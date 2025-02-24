https://ria.ru/20250224/sochi-2001252437.html

Социальные эффекты спортивных событий обсудили на конференции в Сочи

Социальные эффекты спортивных событий обсудили на конференции в Сочи - РИА Новости, 24.02.2025

Социальные эффекты спортивных событий обсудили на конференции в Сочи

Более 550 участников из 35 стран и 39 регионов России приняли участие (очно и онлайн) в двухдневной конференции "Спортивные события: генерация социальных... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T12:28:00+03:00

2025-02-24T12:28:00+03:00

2025-02-24T12:28:00+03:00

россия

сочи

спорт

александр карелин

лев белоусов

роза хутор

владимир потанин

мгимо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001250955_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_c25f13ca7771bbf1e1771fdaf94031b6.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Более 550 участников из 35 стран и 39 регионов России приняли участие (очно и онлайн) в двухдневной конференции "Спортивные события: генерация социальных эффектов", которая прошла в Олимпийском университете в Сочи в пятый раз, сообщает пресс-служба вуза. Событие привлекло внимание представителей ведущих вузов, университетов и бизнес-школ, профессионалов в сфере организации спортмероприятий, руководителей ведущих спортивных организаций, экспертов туристической отрасли и олимпийского движения. "Наследие игр – исторически многопрофильный феномен, который объединяет такие составляющие, как экономика, политика, психология, непосредственно спорт. Мы выяснили, какие решения организаторов спортивных мероприятий могут стать примерами при подготовке и проведении следующих событий, но также на сессиях рассматривались и вопросы учета негативного опыта при их проведении… Мы благодарны нашим иностранным партнерам, участие которых в конференции подтвердило высокий статус конференции. Исключительно большой охват аудитории подтверждает актуальность выбранной тематики", – приводятся в сообщении слова ректора Российского международного олимпийского университета, академика РАО, профессора Льва Белоусова. Открыла конференцию форсайт-сессия с участием сенатора, трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина, посвященная историческому взгляду на будущее спорта. Я уверен, что, в том числе, и посредством этой конференции мы сможем выработать правильные, убедительные аргументы или найти их в нашем прошлом, что спорт необходимо не только сохранять, но и развивать. Мы не остановились ни на секунду как государство, мы продолжаем капитальные программы строительства спортивных сооружений, модернизации, двигаемся в сторону импортозамещения. Спорт и физическая культура – часть государственной доктрины Российской Федерации сегодня. В первый день конференции состоялись три тематические сессии. На аналитической сессии "Мегапроекты в спорте: планирование социального наследия" эксперты пришли к выводу, что спортивные события являются элементом мягкой силы для развития внешнеэкономических и внешнеполитических связей. "Примером может служить выступление объединенной женской команды по хоккею Южной и Северной Кореи во время зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.... Спорт может стать основным элементом объединения людей, и сегодня необходимо это использовать", - подчеркнул почетный президент Международной федерации хоккея на льду с шайбой, председатель Экспертного совета РМОУ Рене Фазель. Участники дискуссии "Российский и международный опыт оценки социальных эффектов спортивных проектов" обсудили метод оценки "психологического" и имиджевого дохода от проведения спортивных событий, перспективы развития корпоративного спорта, социальную ответственность букмекерского бизнеса, социальные эффекты фиджитал-спорта. "Результаты исследований показывают превалирование позитивных эффектов при реализации спортивных проектов, но необходимо рассматривать и обратную сторону: вопросы экологии, строительства, увеличений выбросов CO2 и даже негативного поведения болельщиков. Одной из главных проблем является отсутствие базы данных, как разные спортивные проекты и инициативы сказываются на экономике, на социальной сфере. Совместно с фондом Владимира Потанина мы движемся к решению данной задачи и, надеюсь, на одной из ближайших конференций у нас будет возможность презентовать первые результаты", – отметил заведующий кафедрой Финансового университета при правительстве РФ, преподаватель РМОУ Илья Солнцев. Как полагает директор программ Благотворительного фонда Владимира Потанина Игорь Барадачев, одной из задач РМОУ может стать курс для российских и международных участников по подготовке специалистов в области оценки и разработки системы мониторинга эффектов от спортивных проектов. "Принято решение сделать пилотный проект обучения для 40 человек - руководителей спортивных организаций в России", - сообщил он. Интеграции спорта и туризма, созданию инновационных стратегий для развития городов, регионов и стран была посвящена экспертная панель по туризму. "Спорт, туризм, сфера культуры, на мой взгляд, относятся к экономике впечатлений. И подход к образованию, подготовке кадров в этой области должен быть серьезным, как и на других направлениях.... За счет совместных программ с другими образовательными организациями мы можем выдавать студентам, помимо диплома о высшем образовании, диплом о переподготовке либо набор удостоверений повышении квалификации. Программу по спортивному менеджменту мы реализуем совместно с РМОУ", – сказал проректор МГИМО МИД России Артем Мальгин. Опыт развития круглогодичного курорта "Роза Хутор" был рассмотрен во время ознакомительного тура на объект. В завершающий день конференции свои социальные проекты представили выпускники Олимпийского университета, среди которых были грантополучатели Фонда поддержки олимпийцев России. Было представлено 9 проектов, реализующихся в Архангельской, Астраханской, Воронежской областях, Республике Татарстан. Среди них: проекты по внедрению спорта для реабилитации людей с интеллектуальными нарушениями, развитие клубов настольного тенниса для всех возрастов, массового футбола, а также проект по адаптации ветеранов боевых действий при помощи спорта.

https://rsport.ria.ru/20250221/sochi-2000723774.html

https://ria.ru/20250219/neyroset-1999175822.html

россия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сочи, спорт, александр карелин, лев белоусов, роза хутор, владимир потанин, мгимо, рмоу