https://ria.ru/20250224/sobaki-2000360261.html

Пушистые спасатели: как собаки помогают находить людей в Москве

Пушистые спасатели: как собаки помогают находить людей в Москве - РИА Новости, 24.02.2025

Пушистые спасатели: как собаки помогают находить людей в Москве

Вы когда-нибудь задумывались, как собаки спасают людей, которые заблудились в лесу или оказались под завалами? В Москве на базе Пожарно-спасательного центра... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T09:00:00+03:00

2025-02-24T09:00:00+03:00

2025-02-24T09:00:00+03:00

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Вы когда-нибудь задумывались, как собаки спасают людей, которые заблудились в лесу или оказались под завалами? В Москве на базе Пожарно-спасательного центра работает кинологическая группа, пушистые участники которой ежегодно находят попавших в беду горожан и помогают им. Корреспондент РИА Новости отправился туда, чтобы узнать, как проходят тренировки четвероногих спасателей.Путь героевНи для кого не секрет, что собаки – не только любимые питомцы, но и настоящие защитники, охранники и даже спасатели, ведь они служат в полиции, работают вместе с пожарными и спасателями. В ГКУ "Пожарно-спасательный центр" в составе кинологической группы - девять профессиональных кинологов с девятью аттестованными по профилю "поисково-спасательные работы" собаками. Все животные отряда обучены искать людей в условиях завалов, обрушений и в лесопарковой зоне.Профессиональная подготовкаПуть превращения обычной собаки в спасателя начинается практически сразу. Специалисты выбирают себе щенков, а затем тестируют их, выявляя черты характера животного и следя за его реакциями.Конечно, первым шагом при выборе собаки становится взаимная связь, симпатия. Часто питомец сам находит "своего" человека, а спасатель обретает верного друга и напарника. При этом нет определенной породы, которая подходит для работы в данной сфере, важен только характер животного. Например, в кинологической группе ГКУ "ПСЦ" работают лабрадоры, бордер-колли, эрдельтерьер, баварская гончая, белая швейцарская овчарка, венгерская пастушья и метис.Очень важно, чтобы собака была дружелюбна по отношению к людям и другим животным, ведь во время выполнения рабочих задач она не должна отвлекаться на участников происшествия, диких зверей, других собак.Еще один критерий - мотивация. С помощью лакомств, игр и внимания собак приучают к выполнению команд, готовят к будущей службе."Главная мотивация собак – эмоции, игры и еда. Они выполняют команды за эмоции, поэтому, если вы не хвалите своего четвероногого друга, он не будет тренироваться, не будет слушаться вас. Также животные работают за вкусняшку, поэтому даже на выездных занятиях по поиску людей мы даем статистам угощения для собак. Когда пес находит спрятанного статиста и начинает лаять, обозначая местоположение "пострадавшего", тот обязательно дает угощение и хвалит своего спасителя", – рассказывает спасатель кинологической группы АСО №6 ГКУ "ПСЦ" Анна Никитченко.Только после отбора и выполнения специальных упражнений начинается профессиональная подготовка, которая длится в среднем от полутора до двух лет. Кстати, все собаки аварийно-спасательного отряда №6 ГКУ "ПСЦ" – личные питомцы кинологов. Они живут с ними дома и приходят на работу вместе с хозяевами. Это очень важно, ведь при постоянном взаимодействии они начинают хорошо понимать друг друга.Важность тренировокПрактиковаться, отрабатывая навыки спасения или обычные команды, нужно ежедневно. Именно поэтому даже в выходные кинологи выезжают за территорию отряда и проводят тренировки в условиях, приближенных к реальным."Каждые выходные у нас проходят выездные тренировки. Мы организуем их в лесу или на заброшенных территориях. Это помогает собакам привыкнуть к неустойчивому рельефу, потому что мы ищем людей не только в природной среде, но и при обрушениях зданий, а у них разная конструкция, разная площадь", - рассказывает спасатель кинологической группы АСО №6 ГКУ "ПСЦ" Наталья Стародубцева.Она отметила, что при проведении тренировок на техногенных завалах специалисты учитывают все детали. Они заранее определяют погодные условия для выездов. От этого зависит, как распространяется запах человека, находящегося под завалами, и как собака будет его искать.Выездные занятия проводятся с участием волонтеров. Спасатели кинологической группы прячут людей под завалами или в лесу на определенном участке, а четвероногие напарники должны их найти. Для поиска собаке не нужна вещь человека, кинологу необходимо лишь показать, в каком именно секторе стоит искать пропавшего. Такие занятия важны не только для братьев наших меньших, но и для их хозяев, ведь люди должны по поведению пса понять, где конкретно находится пострадавший.Тренировки обязательны, от них зависит эффективность работы кинологического расчета. Но свои навыки необходимо ежегодно подтверждать. Для этого все собаки-спасатели проходят аттестацию, которая включает комплекс команд на послушание и ловкость, а также этапы "Поиск пострадавшего в природной среде" и "Поиск пострадавшего в техногенном завале".Всегда на службеОдним из специалистов кинологической группы является Наталья Стародубцева. Она работает здесь с момента зарождения отряда, с 2010 года, поэтому воспитала уже не одну собаку-спасателя. В настоящее время у нее два палевых лабрадора (Ричи и Гардей), которые не раз спасали жизни людей.Наталья рассказала, что это не первые ее животные. Еще в детстве женщина хотела себе лабрадора, но не было возможности его завести. Будучи школьницей, она нашла щенка, который немного напоминал лабрадора, принесла домой, назвала его Мухтаром и начала его дрессировать."Тогда у нас на дрессировочной площадке начал зарождаться норматив волонтерской поисково-спасательной службы. Я туда пошла со своей собакой. Мухтару не нравилось искать людей, поэтому тренировки проходили довольно тяжело. Мне было непросто его мотивировать, чтобы он искал людей и обозначал найденных голосом, но я получила большой опыт", – вспоминает Стародубцева.А вот настоящий лабрадор (Рич) впервые появился у Натальи, когда она заканчивала школу. Девушка так хотела, чтобы собака стала настоящим спасателем, что усердно и терпеливо воспитывала ее. Со временем тренировки дали свои плоды, Рич вырос добрым, воспитанным, очень любил искать и спасать людей. Но в какой-то момент он заболел, поэтому на время его пришлось заменить другой собакой – Гардеем. Когда ему было полтора года, женщина забрала его из ГКУ МО "Мособлпожспас", провела все необходимые тестирования и начала готовить к будущей работе. Спустя некоторое время Рич выздоровел, поэтому службу вели уже две собаки Натальи.Вскоре у нее появился и третий лабрадор – девочка Ричи. В настоящее время Гардей и Ричи работают с Натальей в кинологической группе Пожарно-спасательного центра, принимают участие в поиске пропавших или заблудившихся людей. Гардей является участником и победителем многих конкурсов и соревнований.По словам Натальи, с лабрадорами непросто справиться. К этой породе можно и нужно находить подход, но это потребует много сил, терпения и энергии. А для работы спасателями они подходят идеально, потому что справляются с препятствиями, готовы залезать даже в самые трудные места, а также могут работать в темноте.С новыми силамиРаботает в кинологической группе и Анна Никитченко вместе со своим четырехлетним эрдельтерьером Темми. Женщина посвятила этой деятельности 24 года. С 2001 года она попробовала себя в должности диспетчера, спасателя, а в 2017 году была переведена в кинологическую группу.Обычно кинологи выполняют работу с личными собаками, но первым питомцем Анны стал пушистый спасатель ее коллеги."Надо отдать должное этой собаке, что она согласилась со мной сотрудничать, стала мне большим помощником, напарником. Это большая редкость, что собака готова работать с посторонним человеком. Сейчас она живет у меня, но уже находится на пенсии", – отмечает Никитченко.На замену своей первой служебной собаке Анна взяла маленького щенка эрдельтерьера Темми. Выбор пал именно на эту довольно редкую породу не просто так. У женщины в детстве уже был эрдельтерьер, поэтому она знает повадки этих собак.По словам Анны, эрдельтерьер – хорошо обучаемая, но в целом достаточно специфичная порода. Она очень целеустремленная, поэтому идеально, когда цели питомца и хозяина совпадают. Если же задачи разные, то переубедить эрделя в чем-то будет довольно сложно.Дворняжка с секретомРаботают в Пожарно-спасательном центре Москвы не только породистые собаки. У спасателя кинологической группы АСО №6 ГКУ "ПСЦ"Евгения Слизовского пес по кличке Питер – обычная дворняжка, метис. Их встреча произошла совершенно случайно, когда Евгений работал волонтером на "Тропе мужества". Вечером к их группе прибился щенок, который, как выяснилось позже, был ничей, и спасатель решил оставил собаку себе.Как только Питер привык к новому хозяину, Евгений решил показать собаку специалистам Пожарно-спасательного центра."Честно говоря, на тот момент я вообще ничего не понимал, я вообще не имел представления, что это за магия такая. Люди посмотрели Питера и сказали: "Да, пойдет, с ним можно заниматься". Это сейчас я уже во всем разбираюсь и понимаю, что пес подходит для этой работы с точки зрения самостоятельности и психики", – делится воспоминаниями Слизовский.По его словам, спасатели кинологической группы выбирают собак по определенным критериям, но дворняжки далеко не всегда им соответствуют. Поэтому то, что Питер подошел для работы в кинологическом отряде, нельзя назвать обыденным случаем.Евгений занимался изучением психологии собак, что помогло ему разобраться в том, что хочет его четвероногий друг. Так что в настоящем они прекрасно понимают друг друга.

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мособлпожспас, собаки, спасатели