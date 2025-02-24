https://ria.ru/20250224/snils-2001189915.html

Россиян предупредили о новом способе мошенничества со СНИЛС

Россиян предупредили о новом способе мошенничества со СНИЛС - РИА Новости, 24.02.2025

Россиян предупредили о новом способе мошенничества со СНИЛС

Данные СНИЛС содержат личные и финансовые сведения о владельце – среди них страховой стаж, пенсионные коэффициенты, начисленные взносы. Именно поэтому СНИЛС так РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T03:18:00+03:00

2025-02-24T03:18:00+03:00

2025-02-24T03:18:00+03:00

общество

мошенничество

мошенники

россия

снилс (страховой номер индивидуального лицевого счета)

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Данные СНИЛС содержат личные и финансовые сведения о владельце – среди них страховой стаж, пенсионные коэффициенты, начисленные взносы. Именно поэтому СНИЛС так необходим мошенникам, рассказал агентству "Прайм" адвокат Адвокатского бюро "БВМП" Ярослав Земсков.Сравнительно новым способом заполучить чужой СНИЛС являются фальшивые вакансии: мошенники предлагают работу и просят данный документ якобы для оформления. Не менее популярно воровство личных данных через фишинговые сайты и предложение выплат от государства. Аферисты выдают себя в соцсетях за знакомых или взламывают базы данных, рассказал он.Добыв чужой СНИЛС, они могут получать соцвыплаты, оформлять кредиты и займы, пользоваться медицинскими услугами – и все это от имени жертвы. Личные данные могут продавать в даркнете для последующего использования в противозаконных схемах.Чтобы не стать жертвой мошенников, следует внимательно относиться к сохранности личных данных, регулярно проверять финансовый статус, использовать двухфакторную аутентификацию для доступа в важные аккаунты, советует Земсков.

https://ria.ru/20250223/aferisty-2001060379.html

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общество, мошенничество, мошенники, россия, снилс (страховой номер индивидуального лицевого счета)