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ФНС приостановила операции по счетам актера Смольянинова* - РИА Новости, 24.02.2025
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20:43 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/smolyaninov-2001360360.html
ФНС приостановила операции по счетам актера Смольянинова*
ФНС приостановила операции по счетам актера Смольянинова* - РИА Новости, 24.02.2025
ФНС приостановила операции по счетам актера Смольянинова*
Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ приостановила операции по счетам актера Артура Смольянинова*, следует из данных сервиса автоматической проверки... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T20:43:00+03:00
2025-02-24T20:43:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ приостановила операции по счетам актера Артура Смольянинова*, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости. "Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются", - говорится карточке со сведениями о наличии решений о приостановке операций по счетам лица. По имеющимся данным, основанием для такого решения стало непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати дней по истечении установленного срока ее представления. Соответствующая информация о приостановке была размещена на сервисе 21 февраля 2025 года. Басманный суд Москвы в конце октября вынес решение о заочном аресте актера с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания в России. В суде уточняли, что актеру заочно предъявлено обвинение в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды в сети, а также распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц. Смольянинов* объявлен в международный розыск. Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае текущего года он попал в перечень террористов и экстремистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250125/otkaz-1995430305.html
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россия, москва, артур смольянинов
Россия, Москва, Артур Смольянинов
ФНС приостановила операции по счетам актера Смольянинова*

"Контур.Фокус": ФНС приостановила операции по счетам Артура Смольянинова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Артур Смольянинов*
Актер Артур Смольянинов* - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Артур Смольянинов*. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ приостановила операции по счетам актера Артура Смольянинова*, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости.
«
"Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются", - говорится карточке со сведениями о наличии решений о приостановке операций по счетам лица.
Актер Артур Смольянинов* - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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По имеющимся данным, основанием для такого решения стало непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати дней по истечении установленного срока ее представления.
Соответствующая информация о приостановке была размещена на сервисе 21 февраля 2025 года.
Басманный суд Москвы в конце октября вынес решение о заочном аресте актера с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания в России. В суде уточняли, что актеру заочно предъявлено обвинение в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды в сети, а также распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц. Смольянинов* объявлен в международный розыск.
Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае текущего года он попал в перечень террористов и экстремистов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.
Актер Артур Смольянинов* - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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