ФНС приостановила операции по счетам актера Смольянинова*
"Контур.Фокус": ФНС приостановила операции по счетам Артура Смольянинова
Актер Артур Смольянинов*. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ приостановила операции по счетам актера Артура Смольянинова*, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости.
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"Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются", - говорится карточке со сведениями о наличии решений о приостановке операций по счетам лица.
По имеющимся данным, основанием для такого решения стало непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати дней по истечении установленного срока ее представления.
Соответствующая информация о приостановке была размещена на сервисе 21 февраля 2025 года.
Басманный суд Москвы в конце октября вынес решение о заочном аресте актера с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания в России. В суде уточняли, что актеру заочно предъявлено обвинение в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды в сети, а также распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц. Смольянинов* объявлен в международный розыск.
Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае текущего года он попал в перечень террористов и экстремистов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.
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