https://ria.ru/20250224/smolyaninov-2001360360.html

ФНС приостановила операции по счетам актера Смольянинова*

ФНС приостановила операции по счетам актера Смольянинова* - РИА Новости, 24.02.2025

ФНС приостановила операции по счетам актера Смольянинова*

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ приостановила операции по счетам актера Артура Смольянинова*, следует из данных сервиса автоматической проверки... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T20:43:00+03:00

2025-02-24T20:43:00+03:00

2025-02-24T20:43:00+03:00

россия

москва

артур смольянинов

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ приостановила операции по счетам актера Артура Смольянинова*, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости. "Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются", - говорится карточке со сведениями о наличии решений о приостановке операций по счетам лица. По имеющимся данным, основанием для такого решения стало непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати дней по истечении установленного срока ее представления. Соответствующая информация о приостановке была размещена на сервисе 21 февраля 2025 года. Басманный суд Москвы в конце октября вынес решение о заочном аресте актера с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания в России. В суде уточняли, что актеру заочно предъявлено обвинение в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды в сети, а также распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц. Смольянинов* объявлен в международный розыск. Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае текущего года он попал в перечень террористов и экстремистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250125/otkaz-1995430305.html

https://ria.ru/20241029/sud-1980697248.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, артур смольянинов