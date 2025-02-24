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Несколько американских госагентств проигнорировали требование Маска - РИА Новости, 24.02.2025
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14:15 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/smi-2001277807.html
Несколько американских госагентств проигнорировали требование Маска
Несколько американских госагентств проигнорировали требование Маска - РИА Новости, 24.02.2025
Несколько американских госагентств проигнорировали требование Маска
Несколько государственных агентств США посоветовали своим сотрудникам временно игнорировать требование главы департамента государственной эффективности (DOGE)... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T14:15:00+03:00
2025-02-24T14:15:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Несколько государственных агентств США посоветовали своим сотрудникам временно игнорировать требование главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска отчитаться о работе, проделанной ими в течение недели, или уволиться, сообщает агентство Блумберг. Ранее Маск направил всем федеральным сотрудникам США электронное письмо с просьбой отчитаться о том, что они сделали за прошлую неделю. Глава DOGE писал в соцсети X, что невыполнение этого требования будет расценено, как подача заявления об увольнении. "Несколько государственных агентств США посоветовали своим сотрудникам игнорировать требование от департамента государственной эффективности Илона Маска отчитаться о недельной работе или столкнуться с увольнением", — говорится в сообщении. По данным Блумберг, Пентагон и министерство юстиции США порекомендовали своим сотрудникам приостановить ответы на электронные письма администрации Трампа, объяснив это возможными юридическими последствиями и необходимостью соблюдения независимости агентств. Министерство здравоохранения и социальных служб поздно вечером в воскресенье изменило свою позицию после первоначальных указаний отвечать на письмо, заявив, что оно является законным. В обновленных инструкциях было сказано, что сотрудники должны подождать с ответом на письмо и что дополнительные указания будут даны в понедельник. Между тем, руководство одной из групп NASA уведомило своих сотрудников, что они готовят рекомендации по ответу на запрос Маска, отмечается в материале. Ранее Маск заявлял, что администрация Трампа проводит сокращения среди государственных служащих, преследуя цель перехода людей в частный сектор экономики. Газета New York Times также сообщала, что Управление кадровой службы (OPM) США поручило федеральным ведомствам страны уволить большинство сотрудников, находящихся на испытательном сроке. Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент государственной эффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
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в мире, технологии, сша, илон маск, вивек рамасвами, министерство обороны сша
В мире, Технологии, США, Илон Маск, Вивек Рамасвами, Министерство обороны США
Несколько американских госагентств проигнорировали требование Маска

Bloomberg: ряд госагентств США в проигнорировали требование Маска об отчете

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Несколько государственных агентств США посоветовали своим сотрудникам временно игнорировать требование главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска отчитаться о работе, проделанной ими в течение недели, или уволиться, сообщает агентство Блумберг.
Ранее Маск направил всем федеральным сотрудникам США электронное письмо с просьбой отчитаться о том, что они сделали за прошлую неделю. Глава DOGE писал в соцсети X, что невыполнение этого требования будет расценено, как подача заявления об увольнении.
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"Несколько государственных агентств США посоветовали своим сотрудникам игнорировать требование от департамента государственной эффективности Илона Маска отчитаться о недельной работе или столкнуться с увольнением", — говорится в сообщении.
По данным Блумберг, Пентагон и министерство юстиции США порекомендовали своим сотрудникам приостановить ответы на электронные письма администрации Трампа, объяснив это возможными юридическими последствиями и необходимостью соблюдения независимости агентств.
Министерство здравоохранения и социальных служб поздно вечером в воскресенье изменило свою позицию после первоначальных указаний отвечать на письмо, заявив, что оно является законным. В обновленных инструкциях было сказано, что сотрудники должны подождать с ответом на письмо и что дополнительные указания будут даны в понедельник. Между тем, руководство одной из групп NASA уведомило своих сотрудников, что они готовят рекомендации по ответу на запрос Маска, отмечается в материале.
Ранее Маск заявлял, что администрация Трампа проводит сокращения среди государственных служащих, преследуя цель перехода людей в частный сектор экономики. Газета New York Times также сообщала, что Управление кадровой службы (OPM) США поручило федеральным ведомствам страны уволить большинство сотрудников, находящихся на испытательном сроке.
Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент государственной эффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
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В миреТехнологииСШАИлон МаскВивек РамасвамиМинистерство обороны США
 
 
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