https://ria.ru/20250224/skandal-2001202744.html

В Польше разразился громкий скандал, связанный с Украиной

В Польше разразился громкий скандал, связанный с Украиной - РИА Новости, 24.02.2025

В Польше разразился громкий скандал, связанный с Украиной

В Польше украли 91 миллион евро, выделенный Евросоюзом на закупку генераторов для Украины, сообщает RMF 24. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T08:43:00+03:00

2025-02-24T08:43:00+03:00

2025-02-24T13:22:00+03:00

в мире

польша

украина

антони мачеревич

европейское бюро по борьбе с мошенничеством

право и справедливость

еврокомиссия

airbus a330

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В Польше украли 91 миллион евро, выделенный Евросоюзом на закупку генераторов для Украины, сообщает RMF 24."Напоминаем, что Европейское бюро по борьбе с мошенничеством в опубликованном во вторник коммюнике сообщило о завершении расследования и рекомендовало вернуть более 91 миллиона евро, которые должны были пойти на закупку и поставку электрогенераторов на Украину", — говорится в материале.В статье подчеркнули, что присвоение выделенных средств произошло во время правления партии "Право и справедливость"."Мы придерживаемся нулевой терпимости в отношении любых обвинений в мошенничестве, коррупции и неправомерных действиях в проектах, финансируемых Европейским союзом", — приводят обозреватели слова представителя ЕК по этому делу.В январе этого года Национальная прокуратура Польши сообщила, что расследует дело об измене в отношении экс-министра национальной обороны республики, экс-главы комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мачеревича.В ноябре 2024 года польское Министерство юстиции сообщило, что в прокуратуру было передано уведомление о подозрении Мачеревича в совершении дипломатической измены. Речь шла о выходе из программы закупки самолетов-заправщиков, известной как "Карконоше". Эта программа была анонсирована в 2016 году Мачеревичем в качестве ответа на выход Польши из международной программы по закупке транспортно-заправочных самолетов Airbus A330 MRTT. Она должна была гарантировать Польше приобретение многоцелевых самолетов-заправщиков и транспортных самолетов. В конечном итоге от нее тоже отказались.

https://ria.ru/20250223/vstrecha-2001135539.html

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польша

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в мире, польша, украина, антони мачеревич, европейское бюро по борьбе с мошенничеством, право и справедливость, еврокомиссия, airbus a330