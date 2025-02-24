В Польше разразился громкий скандал, связанный с Украиной
RMF 24: в Польше украли 91 миллион евро, выделенный ЕС на помощь Украине
© AP Photo / Matthias SchraderАвтомобиль польской полиции
© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В Польше украли 91 миллион евро, выделенный Евросоюзом на закупку генераторов для Украины, сообщает RMF 24.
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"Напоминаем, что Европейское бюро по борьбе с мошенничеством в опубликованном во вторник коммюнике сообщило о завершении расследования и рекомендовало вернуть более 91 миллиона евро, которые должны были пойти на закупку и поставку электрогенераторов на Украину", — говорится в материале.
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В статье подчеркнули, что присвоение выделенных средств произошло во время правления партии "Право и справедливость".
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"Мы придерживаемся нулевой терпимости в отношении любых обвинений в мошенничестве, коррупции и неправомерных действиях в проектах, финансируемых Европейским союзом", — приводят обозреватели слова представителя ЕК по этому делу.
В январе этого года Национальная прокуратура Польши сообщила, что расследует дело об измене в отношении экс-министра национальной обороны республики, экс-главы комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мачеревича.
В ноябре 2024 года польское Министерство юстиции сообщило, что в прокуратуру было передано уведомление о подозрении Мачеревича в совершении дипломатической измены. Речь шла о выходе из программы закупки самолетов-заправщиков, известной как "Карконоше". Эта программа была анонсирована в 2016 году Мачеревичем в качестве ответа на выход Польши из международной программы по закупке транспортно-заправочных самолетов Airbus A330 MRTT. Она должна была гарантировать Польше приобретение многоцелевых самолетов-заправщиков и транспортных самолетов. В конечном итоге от нее тоже отказались.
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