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В Польше разразился громкий скандал, связанный с Украиной - РИА Новости, 24.02.2025
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08:43 24.02.2025 (обновлено: 13:22 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/skandal-2001202744.html
В Польше разразился громкий скандал, связанный с Украиной
В Польше разразился громкий скандал, связанный с Украиной - РИА Новости, 24.02.2025
В Польше разразился громкий скандал, связанный с Украиной
В Польше украли 91 миллион евро, выделенный Евросоюзом на закупку генераторов для Украины, сообщает RMF 24. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T08:43:00+03:00
2025-02-24T13:22:00+03:00
в мире
польша
украина
антони мачеревич
европейское бюро по борьбе с мошенничеством
право и справедливость
еврокомиссия
airbus a330
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В Польше украли 91 миллион евро, выделенный Евросоюзом на закупку генераторов для Украины, сообщает RMF 24."Напоминаем, что Европейское бюро по борьбе с мошенничеством в опубликованном во вторник коммюнике сообщило о завершении расследования и рекомендовало вернуть более 91 миллиона евро, которые должны были пойти на закупку и поставку электрогенераторов на Украину", — говорится в материале.В статье подчеркнули, что присвоение выделенных средств произошло во время правления партии "Право и справедливость"."Мы придерживаемся нулевой терпимости в отношении любых обвинений в мошенничестве, коррупции и неправомерных действиях в проектах, финансируемых Европейским союзом", — приводят обозреватели слова представителя ЕК по этому делу.В январе этого года Национальная прокуратура Польши сообщила, что расследует дело об измене в отношении экс-министра национальной обороны республики, экс-главы комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мачеревича.В ноябре 2024 года польское Министерство юстиции сообщило, что в прокуратуру было передано уведомление о подозрении Мачеревича в совершении дипломатической измены. Речь шла о выходе из программы закупки самолетов-заправщиков, известной как "Карконоше". Эта программа была анонсирована в 2016 году Мачеревичем в качестве ответа на выход Польши из международной программы по закупке транспортно-заправочных самолетов Airbus A330 MRTT. Она должна была гарантировать Польше приобретение многоцелевых самолетов-заправщиков и транспортных самолетов. В конечном итоге от нее тоже отказались.
https://ria.ru/20250223/vstrecha-2001135539.html
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в мире, польша, украина, антони мачеревич, европейское бюро по борьбе с мошенничеством, право и справедливость, еврокомиссия, airbus a330
В мире, Польша, Украина, Антони Мачеревич, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством, Право и справедливость, Еврокомиссия, Airbus A330
В Польше разразился громкий скандал, связанный с Украиной

RMF 24: в Польше украли 91 миллион евро, выделенный ЕС на помощь Украине

© AP Photo / Matthias SchraderАвтомобиль польской полиции
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В Польше украли 91 миллион евро, выделенный Евросоюзом на закупку генераторов для Украины, сообщает RMF 24.
«
"Напоминаем, что Европейское бюро по борьбе с мошенничеством в опубликованном во вторник коммюнике сообщило о завершении расследования и рекомендовало вернуть более 91 миллиона евро, которые должны были пойти на закупку и поставку электрогенераторов на Украину", — говорится в материале.
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В статье подчеркнули, что присвоение выделенных средств произошло во время правления партии "Право и справедливость".
«
"Мы придерживаемся нулевой терпимости в отношении любых обвинений в мошенничестве, коррупции и неправомерных действиях в проектах, финансируемых Европейским союзом", — приводят обозреватели слова представителя ЕК по этому делу.
В январе этого года Национальная прокуратура Польши сообщила, что расследует дело об измене в отношении экс-министра национальной обороны республики, экс-главы комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мачеревича.
В ноябре 2024 года польское Министерство юстиции сообщило, что в прокуратуру было передано уведомление о подозрении Мачеревича в совершении дипломатической измены. Речь шла о выходе из программы закупки самолетов-заправщиков, известной как "Карконоше". Эта программа была анонсирована в 2016 году Мачеревичем в качестве ответа на выход Польши из международной программы по закупке транспортно-заправочных самолетов Airbus A330 MRTT. Она должна была гарантировать Польше приобретение многоцелевых самолетов-заправщиков и транспортных самолетов. В конечном итоге от нее тоже отказались.
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В миреПольшаУкраинаАнтони МачеревичЕвропейское бюро по борьбе с мошенничествомПраво и справедливостьЕврокомиссияAirbus A330
 
 
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