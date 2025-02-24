https://ria.ru/20250224/sk-2001334188.html
СК начал проверку после ЧП с лавиной в Сочи
СК начал проверку после ЧП с лавиной в Сочи - РИА Новости, 24.02.2025
СК начал проверку после ЧП с лавиной в Сочи
Следователи в Сочи начали проверку после сошедшей лавины за пределами сочинского курорта "Роза Хутор", где двое туристов застряли, один не выходит на связь,... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T17:48:00+03:00
2025-02-24T17:48:00+03:00
2025-02-24T17:49:00+03:00
сочи
краснодарский край
россия
роза хутор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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СОЧИ, 24 фев – РИА Новости. Следователи в Сочи начали проверку после сошедшей лавины за пределами сочинского курорта "Роза Хутор", где двое туристов застряли, один не выходит на связь, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. Ранее в МЧС РФ сообщили, что лавина сошла в Сочи за пределами оборудованных трасс курорта "Роза Хутор", двое туристов не могут вернуться, еще один перестал выходить на связь. В пресс-службе "Розы" уточнили, что лавина сошла в балке Глубокая (прилегает с востока к границам зоны катания курорта), среди туристов были гид и два райдера. Двоим удалось передать спасателям координаты своего местонахождения, спасатели начали прорабатывать маршрут следования к пострадавшим с учетом непогоды. "По данному факту следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю организована доследственная проверка", - говорится в Telegram-канале краевого СК. Сейчас следователи пытаются выяснить местонахождение пропавшего.
https://ria.ru/20250224/turist-2001320705.html
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сочи, краснодарский край, россия, роза хутор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Сочи, Краснодарский край, Россия, Роза Хутор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК начал проверку после ЧП с лавиной в Сочи
СК в Сочи начал проверку после ЧП с лавиной на курорте, где застряли туристы