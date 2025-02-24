https://ria.ru/20250224/siyyarto-2001313870.html

Сийярто рассказал о позиции ЕС по вступлению Украины в НАТО

Сийярто рассказал о позиции ЕС по вступлению Украины в НАТО - РИА Новости, 24.02.2025

Сийярто рассказал о позиции ЕС по вступлению Украины в НАТО

В Евросоюзе хотят сохранить перспективу возможного членства Украины в НАТО, хотя сейчас совершенно ясно, что в альянсе нет единогласия по этой теме, и Украина... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T16:16:00+03:00

2025-02-24T16:16:00+03:00

2025-02-24T16:38:00+03:00

в мире

украина

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нато

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БУДАПЕШТ, 24 фев - РИА Новости. В Евросоюзе хотят сохранить перспективу возможного членства Украины в НАТО, хотя сейчас совершенно ясно, что в альянсе нет единогласия по этой теме, и Украина не вступит в НАТО, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1."Они (страны ЕС - ред.) считают важным сохранить даже перспективу членства Украины в НАТО, хотя совершенно очевидно, что Украина не может стать членом НАТО, потому что для этого потребуется единогласие, и сейчас яснее ясного, что среди стран-членов НАТО нет единого стремления к тому, чтобы Украина стала членом евроатлантического оборонительного альянса", - сказал Сийярто.

https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001271547.html

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, евросоюз, нато