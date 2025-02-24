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Сийярто рассказал о позиции ЕС по вступлению Украины в НАТО - РИА Новости, 24.02.2025
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16:16 24.02.2025 (обновлено: 16:38 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/siyyarto-2001313870.html
Сийярто рассказал о позиции ЕС по вступлению Украины в НАТО
Сийярто рассказал о позиции ЕС по вступлению Украины в НАТО - РИА Новости, 24.02.2025
Сийярто рассказал о позиции ЕС по вступлению Украины в НАТО
В Евросоюзе хотят сохранить перспективу возможного членства Украины в НАТО, хотя сейчас совершенно ясно, что в альянсе нет единогласия по этой теме, и Украина... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T16:16:00+03:00
2025-02-24T16:38:00+03:00
в мире
украина
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БУДАПЕШТ, 24 фев - РИА Новости. В Евросоюзе хотят сохранить перспективу возможного членства Украины в НАТО, хотя сейчас совершенно ясно, что в альянсе нет единогласия по этой теме, и Украина не вступит в НАТО, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1."Они (страны ЕС - ред.) считают важным сохранить даже перспективу членства Украины в НАТО, хотя совершенно очевидно, что Украина не может стать членом НАТО, потому что для этого потребуется единогласие, и сейчас яснее ясного, что среди стран-членов НАТО нет единого стремления к тому, чтобы Украина стала членом евроатлантического оборонительного альянса", - сказал Сийярто.
https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001271547.html
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в мире, украина, евросоюз, нато
В мире, Украина, Евросоюз, НАТО
Сийярто рассказал о позиции ЕС по вступлению Украины в НАТО

Сийярто: ЕС хочет сохранить возможность членства Украины в НАТО

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 24 фев - РИА Новости. В Евросоюзе хотят сохранить перспективу возможного членства Украины в НАТО, хотя сейчас совершенно ясно, что в альянсе нет единогласия по этой теме, и Украина не вступит в НАТО, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1.
"Они (страны ЕС - ред.) считают важным сохранить даже перспективу членства Украины в НАТО, хотя совершенно очевидно, что Украина не может стать членом НАТО, потому что для этого потребуется единогласие, и сейчас яснее ясного, что среди стран-членов НАТО нет единого стремления к тому, чтобы Украина стала членом евроатлантического оборонительного альянса", - сказал Сийярто.
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