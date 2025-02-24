https://ria.ru/20250224/siriya-2001342342.html

В Сирии прошли акции против заявлений Нетаньяху по югу республики

В Сирии прошли акции против заявлений Нетаньяху по югу республики - РИА Новости, 24.02.2025

В Сирии прошли акции против заявлений Нетаньяху по югу республики

Акции протеста прошли в южных провинциях Сирии против заявлений руководства Израиля о намерении создать демилитаризованную зону на юге арабской республике,... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T18:31:00+03:00

2025-02-24T18:31:00+03:00

2025-02-24T18:31:00+03:00

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БЕЙРУТ, 24 фев - РИА Новости. Акции протеста прошли в южных провинциях Сирии против заявлений руководства Израиля о намерении создать демилитаризованную зону на юге арабской республике, сообщили РИА Новости осведомленные источники. "Демонстрации прошли в провинциях Сувейда, Кунейтра и Деръа в ответ на заявления (премьер-министра Израиля Беньямина - ред.) Нетаньяху, сделанные вчера касательно демилитаризованной зоны на юге Сирии",- рассказал собеседник агентства. По словам одного из источников из провинции Сувейде, местные жители собрались на площади Аль-Карам в центре города Сувейда с плакатами, осуждающими заявления Нетаньяху, который предупредил новое сирийское правительство о недопустимости вмешательства в безопасность друзской общины, которая составляет большую часть населения Сувейда. В то же время источники в провинции Деръа сообщили о проведении демонстраций в нескольких населённых пунктах против заявлений израильского премьера о намерении не допустить развертывание новой сирийской армии на юге страны. В тоже время в провинции Кунейтры состоялись аналогичные демонстрации на площади административного центра. В воскресенье Нетаньяху в своем заявлении сделал ряд предупреждений новому правительству Сирии, среди которых было требование не допустить новым вооруженным силам развертываться к югу от Дамаска (на Голанских высотах), призывав к полной демилитаризации юга Сирии, в провинциях Кунейтра, Деръа и Сувейда. Также Нетаньяху отметил, что недопустим каких либо угроз безопасности друзского населения на юге Сирии.

https://ria.ru/20250221/kitay-2000692957.html

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сирия

деръа (город)

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в мире, сирия, деръа (город), израиль, биньямин нетаньяху