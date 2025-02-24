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"Сибур" рассматривает применение своих материалов для аккумуляторов - РИА Новости, 24.02.2025
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02:48 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/sibur-2001190142.html
"Сибур" рассматривает применение своих материалов для аккумуляторов
"Сибур" рассматривает применение своих материалов для аккумуляторов - РИА Новости, 24.02.2025
"Сибур" рассматривает применение своих материалов для аккумуляторов
"Сибур" оценивает перспективы использования своих материалов для компонентов аккумуляторов электромобилей, в частности, оценивает потенциал производства... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T02:48:00+03:00
2025-02-24T02:48:00+03:00
экономика
россия
сибур холдинг
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. "Сибур" оценивает перспективы использования своих материалов для компонентов аккумуляторов электромобилей, в частности, оценивает потенциал производства специального полимера для сепаратора, а также возможность применения органических растворителей собственного производства для создания жидкого электролита, сообщил РИА Новости директор дивизиона "Транспорт" компании Анатолий Светликов. Он напомнил, что к основным компонентам тяговых аккумуляторных батарей, используемых в электромобилях, можно отнести сепаратор, электролит, анод, катод, корпус. И в их производстве могут быть применены полимерные материалы, например связующие материалы для анода и катода, органические растворители для электролита, полимеры для сепаратора и корпуса. Сейчас далеко не по всем этим материалам в России налажено промышленное производство, отметил Светликов. "Сибур" уже поставляет полипропилен для корпусов и на текущий момент оценивает перспективы производства специального полимера, который может применяться для производства сепаратора. Сейчас проект проходит этап оценки экономической эффективности. Также с конца 2024 года запущена проработка возможности использования органических растворителей производства "Сибура" для создания жидкого электролита", - сказал он. Представитель компании добавил, что по этим направлениям уже налажено взаимодействие с ведущими российскими производителями аккумуляторных батарей такого типа и компонентов к ним. В дальнейшем "Сибур" планирует проработать возможности применения собственных материалов также и для связующих в составе анода и катода, заключил Светликов.
https://ria.ru/20250205/elektromobili-1997407463.html
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экономика, россия, сибур холдинг
Экономика, Россия, Сибур Холдинг
"Сибур" рассматривает применение своих материалов для аккумуляторов

"Сибур" рассматривает применение своих материалов для компонентов аккумуляторов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВывеска у входа в здание центрального офиса ОАО "Сибур холдинг"
Вывеска у входа в здание центрального офиса ОАО Сибур холдинг - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вывеска у входа в здание центрального офиса ОАО "Сибур холдинг". Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. "Сибур" оценивает перспективы использования своих материалов для компонентов аккумуляторов электромобилей, в частности, оценивает потенциал производства специального полимера для сепаратора, а также возможность применения органических растворителей собственного производства для создания жидкого электролита, сообщил РИА Новости директор дивизиона "Транспорт" компании Анатолий Светликов.
Он напомнил, что к основным компонентам тяговых аккумуляторных батарей, используемых в электромобилях, можно отнести сепаратор, электролит, анод, катод, корпус. И в их производстве могут быть применены полимерные материалы, например связующие материалы для анода и катода, органические растворители для электролита, полимеры для сепаратора и корпуса. Сейчас далеко не по всем этим материалам в России налажено промышленное производство, отметил Светликов.
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"Сибур" уже поставляет полипропилен для корпусов и на текущий момент оценивает перспективы производства специального полимера, который может применяться для производства сепаратора. Сейчас проект проходит этап оценки экономической эффективности. Также с конца 2024 года запущена проработка возможности использования органических растворителей производства "Сибура" для создания жидкого электролита", - сказал он.
Представитель компании добавил, что по этим направлениям уже налажено взаимодействие с ведущими российскими производителями аккумуляторных батарей такого типа и компонентов к ним.
В дальнейшем "Сибур" планирует проработать возможности применения собственных материалов также и для связующих в составе анода и катода, заключил Светликов.
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