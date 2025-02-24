В Госдуме опровергли слухи о росте штрафов за неправильную входную дверь
В Госдуме опровергли сообщения о росте штрафов за неправильно поставленную дверь
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВходная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома
Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома . Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Информация о том, что якобы с 1 января 2025 года вырастут штрафы до 15 тысяч рублей за неправильно установленную входную дверь, которая открывается наружу, является недостоверной, изменения по данной статье КоАП РФ не вносились с 2022 года, заявил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
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"Сегодня в СМИ появились десятки неправдивых публикаций о повышении с 1 января текущего года штрафов по статье 20.4 КоАП РФ, речь в которой идет об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, включая самовольное изменение конструкций дверей, направлений их движения и так далее. Хочу опровергнуть данные высказывания – изменения в статью не вносились с лета 2022 года", - сказал Колунов.
Он добавил, что именно в 2022 году поправками в КоАП штраф был увеличен с 10 тысяч до 15 тысяч рублей, эти поправки действуют уже практически три года.
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