https://ria.ru/20250224/shtrafy-2001344544.html

В Госдуме опровергли слухи о росте штрафов за неправильную входную дверь

В Госдуме опровергли слухи о росте штрафов за неправильную входную дверь - РИА Новости, 24.02.2025

В Госдуме опровергли слухи о росте штрафов за неправильную входную дверь

Информация о том, что якобы с 1 января 2025 года вырастут штрафы до 15 тысяч рублей за неправильно установленную входную дверь, которая открывается наружу,... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T18:51:00+03:00

2025-02-24T18:51:00+03:00

2025-02-24T18:51:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Информация о том, что якобы с 1 января 2025 года вырастут штрафы до 15 тысяч рублей за неправильно установленную входную дверь, которая открывается наружу, является недостоверной, изменения по данной статье КоАП РФ не вносились с 2022 года, заявил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Сегодня в СМИ появились десятки неправдивых публикаций о повышении с 1 января текущего года штрафов по статье 20.4 КоАП РФ, речь в которой идет об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, включая самовольное изменение конструкций дверей, направлений их движения и так далее. Хочу опровергнуть данные высказывания – изменения в статью не вносились с лета 2022 года", - сказал Колунов. Он добавил, что именно в 2022 году поправками в КоАП штраф был увеличен с 10 тысяч до 15 тысяч рублей, эти поправки действуют уже практически три года.

https://ria.ru/20241210/shtrafy-1988410022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, госдума рф