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Глава Нового банка развития БРИКС госпитализирована в Шанхае - РИА Новости, 24.02.2025
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23:44 24.02.2025 (обновлено: 23:47 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/shanhaj-2001382636.html
Глава Нового банка развития БРИКС госпитализирована в Шанхае
Глава Нового банка развития БРИКС госпитализирована в Шанхае - РИА Новости, 24.02.2025
Глава Нового банка развития БРИКС госпитализирована в Шанхае
Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф госпитализирована в Шанхае, сообщило издание Globo. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T23:44:00+03:00
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в мире
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дилма руссефф
брикс
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 фев - РИА Новости. Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф госпитализирована в Шанхае, сообщило издание Globo. "Экс-президент (Бразилии) Дилма Руссефф госпитализирована в пятницу в больнице в Шанхае", - отмечает СМИ. По данным издания, глава банка БРИКС почувствовала себя плохо, у нее поднялось давление, была рвота и головокружение. Информацию о госпитализации изданию подтвердили в больнице в понедельник. Состояние Руссефф стабильное.
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в мире, шанхай, бразилия, дилма руссефф, брикс, новый банк развития
В мире, Шанхай, Бразилия, Дилма Руссефф, БРИКС, Новый банк развития
Глава Нового банка развития БРИКС госпитализирована в Шанхае

Globo: глава Нового банка развития БРИКС Руссефф госпитализирована в Шанхае

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф
Президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 фев - РИА Новости. Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф госпитализирована в Шанхае, сообщило издание Globo.
«
"Экс-президент (Бразилии) Дилма Руссефф госпитализирована в пятницу в больнице в Шанхае", - отмечает СМИ.
По данным издания, глава банка БРИКС почувствовала себя плохо, у нее поднялось давление, была рвота и головокружение.
Информацию о госпитализации изданию подтвердили в больнице в понедельник. Состояние Руссефф стабильное.
 
В миреШанхайБразилияДилма РуссеффБРИКСНовый банк развития
 
 
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