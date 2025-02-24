https://ria.ru/20250224/shanhaj-2001382636.html

Глава Нового банка развития БРИКС госпитализирована в Шанхае

Глава Нового банка развития БРИКС госпитализирована в Шанхае - РИА Новости, 24.02.2025

Глава Нового банка развития БРИКС госпитализирована в Шанхае

Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф госпитализирована в Шанхае, сообщило издание Globo. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T23:44:00+03:00

2025-02-24T23:44:00+03:00

2025-02-24T23:47:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 фев - РИА Новости. Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф госпитализирована в Шанхае, сообщило издание Globo. "Экс-президент (Бразилии) Дилма Руссефф госпитализирована в пятницу в больнице в Шанхае", - отмечает СМИ. По данным издания, глава банка БРИКС почувствовала себя плохо, у нее поднялось давление, была рвота и головокружение. Информацию о госпитализации изданию подтвердили в больнице в понедельник. Состояние Руссефф стабильное.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, шанхай, бразилия, дилма руссефф, брикс, новый банк развития