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Бойцы "Севера" взяли под огневой контроль трассу из Юнаковки в Суджу - РИА Новости, 24.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/sever-2001324557.html
Бойцы "Севера" взяли под огневой контроль трассу из Юнаковки в Суджу
Бойцы "Севера" взяли под огневой контроль трассу из Юнаковки в Суджу - РИА Новости, 24.02.2025
Бойцы "Севера" взяли под огневой контроль трассу из Юнаковки в Суджу
Военнослужащие ВСУ остаются без боеприпасов и питания на своих позициях в Судже из-за активной работы ВС РФ по основной трассе подвоза для украинских войск... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T17:05:00+03:00
2025-02-24T17:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
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КУРСК, 24 фев - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ остаются без боеприпасов и питания на своих позициях в Судже из-за активной работы ВС РФ по основной трассе подвоза для украинских войск Юнаковка-Суджа в курском приграничье, сообщил РИА Новости источник в российской группировке войск "Север". По его данным, водители ВСУ отказываются выезжать на трассу из Юнаковки, села в Сумской области Украины, в курскую Суджу для доставки любых грузов, особенно боеприпасов. На этом участке трассы ведётся постоянное наблюдение и огневое воздействие со стороны группировки войск "Север". Собеседник отметил, что до начала активного наступления ВС РФ на этом направлении противник осуществлял доставку в количестве примерно 500 машин в день. "В данный момент на этом участке трассы объёмы доставки сократились примерно в 10 раз. За последние сутки уничтожено 14 автомобилей", — добавил он. Трасса Юнаковка-Суджа ранее являлась основной дорогой для заезда из Сумской области, противник использует её для снабжения всей своей группировки на курском направлении, пояснил собеседник.
https://ria.ru/20250224/vsu-2001320297.html
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суджа
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суджа, сумская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Бойцы "Севера" взяли под огневой контроль трассу из Юнаковки в Суджу

Войска "Севера" взяли под огневой контроль трассу из Юнаковки в курскую Суджу

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град"
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа РСЗО БМ-21 "Град". Архивное фото
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КУРСК, 24 фев - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ остаются без боеприпасов и питания на своих позициях в Судже из-за активной работы ВС РФ по основной трассе подвоза для украинских войск Юнаковка-Суджа в курском приграничье, сообщил РИА Новости источник в российской группировке войск "Север".
По его данным, водители ВСУ отказываются выезжать на трассу из Юнаковки, села в Сумской области Украины, в курскую Суджу для доставки любых грузов, особенно боеприпасов. На этом участке трассы ведётся постоянное наблюдение и огневое воздействие со стороны группировки войск "Север".
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Собеседник отметил, что до начала активного наступления ВС РФ на этом направлении противник осуществлял доставку в количестве примерно 500 машин в день. "В данный момент на этом участке трассы объёмы доставки сократились примерно в 10 раз. За последние сутки уничтожено 14 автомобилей", — добавил он.
Трасса Юнаковка-Суджа ранее являлась основной дорогой для заезда из Сумской области, противник использует её для снабжения всей своей группировки на курском направлении, пояснил собеседник.
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Специальная военная операция на УкраинеСуджаСумская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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