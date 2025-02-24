https://ria.ru/20250224/sever-2001324557.html
Бойцы "Севера" взяли под огневой контроль трассу из Юнаковки в Суджу
Бойцы "Севера" взяли под огневой контроль трассу из Юнаковки в Суджу - РИА Новости, 24.02.2025
Бойцы "Севера" взяли под огневой контроль трассу из Юнаковки в Суджу
Военнослужащие ВСУ остаются без боеприпасов и питания на своих позициях в Судже из-за активной работы ВС РФ по основной трассе подвоза для украинских войск... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T17:05:00+03:00
2025-02-24T17:05:00+03:00
2025-02-24T17:05:00+03:00
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КУРСК, 24 фев - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ остаются без боеприпасов и питания на своих позициях в Судже из-за активной работы ВС РФ по основной трассе подвоза для украинских войск Юнаковка-Суджа в курском приграничье, сообщил РИА Новости источник в российской группировке войск "Север". По его данным, водители ВСУ отказываются выезжать на трассу из Юнаковки, села в Сумской области Украины, в курскую Суджу для доставки любых грузов, особенно боеприпасов. На этом участке трассы ведётся постоянное наблюдение и огневое воздействие со стороны группировки войск "Север". Собеседник отметил, что до начала активного наступления ВС РФ на этом направлении противник осуществлял доставку в количестве примерно 500 машин в день. "В данный момент на этом участке трассы объёмы доставки сократились примерно в 10 раз. За последние сутки уничтожено 14 автомобилей", — добавил он. Трасса Юнаковка-Суджа ранее являлась основной дорогой для заезда из Сумской области, противник использует её для снабжения всей своей группировки на курском направлении, пояснил собеседник.
https://ria.ru/20250224/vsu-2001320297.html
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Специальная военная операция на Украине, Суджа, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Бойцы "Севера" взяли под огневой контроль трассу из Юнаковки в Суджу
Войска "Севера" взяли под огневой контроль трассу из Юнаковки в курскую Суджу