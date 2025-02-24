В Саратове врача обвинили в гибели девочки во время операции
СК предъявил обвинение врачу из-за гибели девочки во время операции в Саратове
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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САРАТОВ, 24 фев - РИА Новости. Следователи предъявили врачу обвинение в причинении смерти по неосторожности 16-летней пациентке, умершей в ходе плановой операции в больнице Саратова, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Ранее Росздравнадзор заявил, что проверяет сообщения о гибели 16-летней девочки в Саратове во время плановой операции в детской клинической больнице якобы из-за отсутствия крови для переливания. СУСК по региону сообщало, что 7 сентября 2023 года в больницу поступила 16-летняя девочка, и при плановой операции она скончалась. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мать погибшей девочки полагает, что к гибели ребенка привела неверно выбранная тактика лечения. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу.
"На основе собранных доказательств врачу одного из медицинских учреждений города Саратова предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"... Согласно результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, действия врача состоят в прямой причинно-следственной связи с наступившими последствиями в виде смерти пациентки", - сообщается в Telegram-канале СУСК.
По данным следствия, девочку в плановом порядке госпитализировали 7 сентября 2023 года, после чего на основании предварительного диагноза, а также результатов лабораторных и инструментальных исследований, выполненных на дооперационном этапе, врач принял решение о проведении операции, при проведении которой 11 сентября пациентка скончалась.
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