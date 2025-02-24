https://ria.ru/20250224/saratov-2001305337.html

В Саратове врача обвинили в гибели девочки во время операции

В Саратове врача обвинили в гибели девочки во время операции - РИА Новости, 24.02.2025

В Саратове врача обвинили в гибели девочки во время операции

Следователи предъявили врачу обвинение в причинении смерти по неосторожности 16-летней пациентке, умершей в ходе плановой операции в больнице Саратова, сообщило РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T15:49:00+03:00

2025-02-24T15:49:00+03:00

2025-02-24T15:49:00+03:00

происшествия

саратов

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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САРАТОВ, 24 фев - РИА Новости. Следователи предъявили врачу обвинение в причинении смерти по неосторожности 16-летней пациентке, умершей в ходе плановой операции в больнице Саратова, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Ранее Росздравнадзор заявил, что проверяет сообщения о гибели 16-летней девочки в Саратове во время плановой операции в детской клинической больнице якобы из-за отсутствия крови для переливания. СУСК по региону сообщало, что 7 сентября 2023 года в больницу поступила 16-летняя девочка, и при плановой операции она скончалась. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мать погибшей девочки полагает, что к гибели ребенка привела неверно выбранная тактика лечения. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу. "На основе собранных доказательств врачу одного из медицинских учреждений города Саратова предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"... Согласно результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, действия врача состоят в прямой причинно-следственной связи с наступившими последствиями в виде смерти пациентки", - сообщается в Telegram-канале СУСК. По данным следствия, девочку в плановом порядке госпитализировали 7 сентября 2023 года, после чего на основании предварительного диагноза, а также результатов лабораторных и инструментальных исследований, выполненных на дооперационном этапе, врач принял решение о проведении операции, при проведении которой 11 сентября пациентка скончалась.

https://ria.ru/20250212/krasnojarsk-1998795906.html

https://ria.ru/20240518/klinika-1946776341.html

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происшествия, саратов, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)