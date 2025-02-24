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Саперы завершили работу у генконсульства России в Марселе - РИА Новости, 24.02.2025
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14:13 24.02.2025 (обновлено: 15:39 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/sapery-2001276637.html
Саперы завершили работу у генконсульства России в Марселе
Саперы завершили работу у генконсульства России в Марселе - РИА Новости, 24.02.2025
Саперы завершили работу у генконсульства России в Марселе
Саперы закончили работу на территории генконсульства России в Марселе, всего было брошено три бутылки, их содержимое изучается, сообщает агентство Рейтер со... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T14:13:00+03:00
2025-02-24T15:39:00+03:00
в мире
россия
марсель
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
франция
украина
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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Саперы закончили работу на территории генконсульства России в Марселе, всего было брошено три бутылки, их содержимое изучается, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию Марселя. "Саперы закончили работу на территории российского консульства в Марселе. Три пластиковые бутылки были брошены на территорию консульства, две из которых взорвались, их содержимое изучается", - пишет агентство.В понедельник вблизи дипмиссии прогремел взрыв. По данным французских СМИ, неизвестные бросили в сад консульства два коктейля Молотова.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства.Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.
https://ria.ru/20250224/ochevidtsy-2001291720.html
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в мире, россия, марсель, взрыв на территории российского генконсульства в марселе , франция, украина, мария захарова
В мире, Россия, Марсель, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе , Франция, Украина, Мария Захарова
Саперы завершили работу у генконсульства России в Марселе

Reuters: саперы закончили работу на территории генконсульства России в Марселе

© РИА НовостиПолицейские у здания Генерального консульства России в Марселе
Полицейские у здания Генерального консульства России в Марселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости
Полицейские у здания Генерального консульства России в Марселе
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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Саперы закончили работу на территории генконсульства России в Марселе, всего было брошено три бутылки, их содержимое изучается, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию Марселя.
"Саперы закончили работу на территории российского консульства в Марселе. Три пластиковые бутылки были брошены на территорию консульства, две из которых взорвались, их содержимое изучается", - пишет агентство.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства.
Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.
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