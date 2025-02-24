https://ria.ru/20250224/sapery-2001276637.html

Саперы завершили работу у генконсульства России в Марселе

Саперы завершили работу у генконсульства России в Марселе - РИА Новости, 24.02.2025

Саперы завершили работу у генконсульства России в Марселе

Саперы закончили работу на территории генконсульства России в Марселе, всего было брошено три бутылки, их содержимое изучается, сообщает агентство Рейтер со... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T14:13:00+03:00

2025-02-24T14:13:00+03:00

2025-02-24T15:39:00+03:00

в мире

россия

марсель

взрыв на территории российского генконсульства в марселе

франция

украина

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001244678_109:0:1091:552_1920x0_80_0_0_4e68496c42004ec3c94f12800e538d5a.jpg

ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Саперы закончили работу на территории генконсульства России в Марселе, всего было брошено три бутылки, их содержимое изучается, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию Марселя. "Саперы закончили работу на территории российского консульства в Марселе. Три пластиковые бутылки были брошены на территорию консульства, две из которых взорвались, их содержимое изучается", - пишет агентство.В понедельник вблизи дипмиссии прогремел взрыв. По данным французских СМИ, неизвестные бросили в сад консульства два коктейля Молотова.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства.Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.

https://ria.ru/20250224/ochevidtsy-2001291720.html

https://ria.ru/20250224/marsel-2001258742.html

россия

марсель

франция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, марсель, взрыв на территории российского генконсульства в марселе , франция, украина, мария захарова