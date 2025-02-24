https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001334948.html

Британия ввела санкции против основателя корпорации "АЕОН"

Британия ввела санкции против основателя корпорации "АЕОН" - РИА Новости, 24.02.2025

Британия ввела санкции против основателя корпорации "АЕОН"

Британия внесла в санкционный список основателя корпорации "АЕОН" Романа Троценко, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T17:50:00+03:00

2025-02-24T17:50:00+03:00

2025-02-24T18:00:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Британия внесла в санкционный список основателя корпорации "АЕОН" Романа Троценко, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства. "Роман Викторович Троценко", - указывается в обновленном санкционном списке. Троценко является основателем корпорации "АЕОН". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.

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