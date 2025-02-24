https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001330231.html

Британия внесла в список санкций гендиректора "Автодома"

Британия внесла в список санкций гендиректора "Автодома" - РИА Новости, 24.02.2025

Британия внесла в список санкций гендиректора "Автодома"

Великобритания внесла в санкционный список генерального директора ГК "Автодом" Андрея Ольховского, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T17:30:00+03:00

2025-02-24T17:30:00+03:00

2025-02-24T17:30:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список генерального директора ГК "Автодом" Андрея Ольховского, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства. "Андрей Сергеевич Ольховский", - указывается в обновленном санкционном списке. Ольховский является гендиректором ГК "Автодом". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, россия, великобритания, москва, андрей ольховский, владимир путин