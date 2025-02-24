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Швейцария пока не присоединилась к новым санкциям ЕС против России - РИА Новости, 24.02.2025
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17:19 24.02.2025 (обновлено: 17:20 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001327590.html
Швейцария пока не присоединилась к новым санкциям ЕС против России
Швейцария пока не присоединилась к новым санкциям ЕС против России - РИА Новости, 24.02.2025
Швейцария пока не присоединилась к новым санкциям ЕС против России
Швейцария ознакомилась с 16-м пакетом санкций ЕС против России, но еще не приняла решения о том, в какой степени она присоединится к нему, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T17:19:00+03:00
2025-02-24T17:20:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 24 фев - РИА Новости. Швейцария ознакомилась с 16-м пакетом санкций ЕС против России, но еще не приняла решения о том, в какой степени она присоединится к нему, заявил РИА Новости официальный представитель Государственного секретариата по экономике ( SECO ) Швейцарии Фабиан Майенфиш. "Швейцария ознакомилась с новыми мерами, которые ЕС принял в отношении России в рамках 16-го пакета санкций. Федеральный совет примет решение о том, в какой степени Швейцария присоединится к санкциям ЕС", - сказал он. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, швейцария, владимир путин, москва, евросоюз, в мире
Россия, Швейцария, Владимир Путин, Москва, Евросоюз, В мире
Швейцария пока не присоединилась к новым санкциям ЕС против России

Швейцария пока не присоединилась к 16-му пакету санкций ЕС против России

© РИА Новости / Андрей Бабушкин | Перейти в медиабанкЧасовая башня в Берне
Часовая башня в Берне - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Андрей Бабушкин
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ЖЕНЕВА, 24 фев - РИА Новости. Швейцария ознакомилась с 16-м пакетом санкций ЕС против России, но еще не приняла решения о том, в какой степени она присоединится к нему, заявил РИА Новости официальный представитель Государственного секретариата по экономике ( SECO ) Швейцарии Фабиан Майенфиш.
«
"Швейцария ознакомилась с новыми мерами, которые ЕС принял в отношении России в рамках 16-го пакета санкций. Федеральный совет примет решение о том, в какой степени Швейцария присоединится к санкциям ЕС", - сказал он.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
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