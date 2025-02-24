https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001326524.html
Британия ввела санкции против замглавы МЧС Попова
Британия ввела санкции против замглавы МЧС Попова - РИА Новости, 24.02.2025
Британия ввела санкции против замглавы МЧС Попова
Великобритания ввела санкции против замминистра МЧС России Дениса Попова, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T17:15:00+03:00
2025-02-24T17:15:00+03:00
2025-02-24T17:39:00+03:00
великобритания
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против замминистра МЧС России Дениса Попова, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства. "Денис Геннадьевич Попов", - указывается в обновленном санкционном списке.
https://ria.ru/20250224/mid-2001315062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Великобритания, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Британия ввела санкции против замглавы МЧС Попова
Великобритания включила в санкционный список замглавы МЧС России Дениса Попова