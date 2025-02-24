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Британия ввела санкции против замглавы МЧС Попова - РИА Новости, 24.02.2025
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17:15 24.02.2025 (обновлено: 17:39 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001326524.html
Британия ввела санкции против замглавы МЧС Попова
Британия ввела санкции против замглавы МЧС Попова - РИА Новости, 24.02.2025
Британия ввела санкции против замглавы МЧС Попова
Великобритания ввела санкции против замминистра МЧС России Дениса Попова, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T17:15:00+03:00
2025-02-24T17:39:00+03:00
великобритания
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против замминистра МЧС России Дениса Попова, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства. "Денис Геннадьевич Попов", - указывается в обновленном санкционном списке.
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великобритания
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великобритания, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Великобритания, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Британия ввела санкции против замглавы МЧС Попова

Великобритания включила в санкционный список замглавы МЧС России Дениса Попова

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгордумы | Перейти в медиабанкДенис Попов
Денис Попов - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгордумы
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Денис Попов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против замминистра МЧС России Дениса Попова, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства.
«
"Денис Геннадьевич Попов", - указывается в обновленном санкционном списке.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
В МИД России отметили деструктивный эффект западных санкций
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ВеликобританияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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