https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001326524.html

Британия ввела санкции против замглавы МЧС Попова

Британия ввела санкции против замглавы МЧС Попова - РИА Новости, 24.02.2025

Британия ввела санкции против замглавы МЧС Попова

Великобритания ввела санкции против замминистра МЧС России Дениса Попова, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T17:15:00+03:00

2025-02-24T17:15:00+03:00

2025-02-24T17:39:00+03:00

великобритания

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001332413_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_74d99fdaeea897a7e7ec47731e9f932d.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против замминистра МЧС России Дениса Попова, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства. "Денис Геннадьевич Попов", - указывается в обновленном санкционном списке.

https://ria.ru/20250224/mid-2001315062.html

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

великобритания, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)