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Захарова пошутила о санкционных пакетах Евросоюза - РИА Новости, 24.02.2025
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17:14 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001326190.html
Захарова пошутила о санкционных пакетах Евросоюза
Захарова пошутила о санкционных пакетах Евросоюза - РИА Новости, 24.02.2025
Захарова пошутила о санкционных пакетах Евросоюза
Евросоюз примет столько санкционных пакетов, сколько стран в ЕС, "чтобы было, во что заворачивать", пошутила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T17:14:00+03:00
2025-02-24T17:14:00+03:00
россия
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политика
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Евросоюз примет столько санкционных пакетов, сколько стран в ЕС, "чтобы было, во что заворачивать", пошутила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. "Сразу после объявления 16-го пакета санкций Евросоюз анонсировал 17-й. Раньше я думала, что эти пакеты они просто по глупости штампуют против России. Но санкции не работают, а пакетов всё больше, при этом дела в Западной Европе всё хуже. Логика прорисовывается следующая. Пакетов, видимо, будет по числу стран-членов ЕС - чтобы было, во что заворачивать", - написала Захарова.Совет ЕС в понедельник ввел в действие 16-й по счету санкционный список, куда вошли как экономические, так и персональные ограничения. Сейчас в ЕС входят 27 государств. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250224/mid-2001315062.html
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россия, западная европа, москва, мария захарова, владимир путин, евросоюз, политика
Россия, Западная Европа, Москва, Мария Захарова, Владимир Путин, Евросоюз, Политика
Захарова пошутила о санкционных пакетах Евросоюза

Захарова: ЕС примет столько санкционных пакетов, сколько стран в его составе

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Пресс-служба МИД России
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Евросоюз примет столько санкционных пакетов, сколько стран в ЕС, "чтобы было, во что заворачивать", пошутила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
"Сразу после объявления 16-го пакета санкций Евросоюз анонсировал 17-й. Раньше я думала, что эти пакеты они просто по глупости штампуют против России. Но санкции не работают, а пакетов всё больше, при этом дела в Западной Европе всё хуже. Логика прорисовывается следующая. Пакетов, видимо, будет по числу стран-членов ЕС - чтобы было, во что заворачивать", - написала Захарова.
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Совет ЕС в понедельник ввел в действие 16-й по счету санкционный список, куда вошли как экономические, так и персональные ограничения.
Сейчас в ЕС входят 27 государств.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
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