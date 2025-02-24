https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001326190.html

Захарова пошутила о санкционных пакетах Евросоюза

Захарова пошутила о санкционных пакетах Евросоюза - РИА Новости, 24.02.2025

Захарова пошутила о санкционных пакетах Евросоюза

Евросоюз примет столько санкционных пакетов, сколько стран в ЕС, "чтобы было, во что заворачивать", пошутила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T17:14:00+03:00

2025-02-24T17:14:00+03:00

2025-02-24T17:14:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Евросоюз примет столько санкционных пакетов, сколько стран в ЕС, "чтобы было, во что заворачивать", пошутила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. "Сразу после объявления 16-го пакета санкций Евросоюз анонсировал 17-й. Раньше я думала, что эти пакеты они просто по глупости штампуют против России. Но санкции не работают, а пакетов всё больше, при этом дела в Западной Европе всё хуже. Логика прорисовывается следующая. Пакетов, видимо, будет по числу стран-членов ЕС - чтобы было, во что заворачивать", - написала Захарова.Совет ЕС в понедельник ввел в действие 16-й по счету санкционный список, куда вошли как экономические, так и персональные ограничения. Сейчас в ЕС входят 27 государств. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250224/mid-2001315062.html

https://ria.ru/20250224/sanktsii--2001254347.html

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россия, западная европа, москва, мария захарова, владимир путин, евросоюз, политика