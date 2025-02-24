Рейтинг@Mail.ru
Британия внесла в санкционный список банкира Игоря Кима - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 24.02.2025 (обновлено: 16:23 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001314677.html
Британия внесла в санкционный список банкира Игоря Кима
Британия внесла в санкционный список банкира Игоря Кима - РИА Новости, 24.02.2025
Британия внесла в санкционный список банкира Игоря Кима
Великобритания внесла в санкционный список банкира и заслуженного экономиста России Игоря Кима, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T16:22:00+03:00
2025-02-24T16:23:00+03:00
великобритания
россия
игорь ким
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783597_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_3a2f487fb4199e38f94972e751a82c30.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список банкира и заслуженного экономиста России Игоря Кима, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства. "Игорь Владимирович Ким", - сказано в обновленном санкционном списке.
https://ria.ru/20240926/sanktsii-1974833093.html
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783597_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a7acab07c576bf18d80781d6a728ed91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, россия, игорь ким
Великобритания, Россия, Игорь Ким
Британия внесла в санкционный список банкира Игоря Кима

Великобритания ввела санкции против заслуженного экономиста России Игоря Кима

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУлица Уайтхолл в Лондоне
Улица Уайтхолл в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Улица Уайтхолл в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список банкира и заслуженного экономиста России Игоря Кима, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства.
«
"Игорь Владимирович Ким", - сказано в обновленном санкционном списке.
Лондон - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Британия ввела новые ограничения в рамках антироссийских санкций
26 сентября 2024, 13:16
 
ВеликобританияРоссияИгорь Ким
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала