https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001314677.html

Британия внесла в санкционный список банкира Игоря Кима

Британия внесла в санкционный список банкира Игоря Кима - РИА Новости, 24.02.2025

Британия внесла в санкционный список банкира Игоря Кима

Великобритания внесла в санкционный список банкира и заслуженного экономиста России Игоря Кима, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T16:22:00+03:00

2025-02-24T16:22:00+03:00

2025-02-24T16:23:00+03:00

великобритания

россия

игорь ким

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список банкира и заслуженного экономиста России Игоря Кима, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства. "Игорь Владимирович Ким", - сказано в обновленном санкционном списке.

https://ria.ru/20240926/sanktsii-1974833093.html

великобритания

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

великобритания, россия, игорь ким