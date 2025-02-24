https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001314677.html
Британия внесла в санкционный список банкира Игоря Кима
Британия внесла в санкционный список банкира Игоря Кима - РИА Новости, 24.02.2025
Британия внесла в санкционный список банкира Игоря Кима
Великобритания внесла в санкционный список банкира и заслуженного экономиста России Игоря Кима, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T16:22:00+03:00
2025-02-24T16:22:00+03:00
2025-02-24T16:23:00+03:00
великобритания
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игорь ким
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список банкира и заслуженного экономиста России Игоря Кима, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства. "Игорь Владимирович Ким", - сказано в обновленном санкционном списке.
https://ria.ru/20240926/sanktsii-1974833093.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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великобритания, россия, игорь ким
Великобритания, Россия, Игорь Ким
Британия внесла в санкционный список банкира Игоря Кима
Великобритания ввела санкции против заслуженного экономиста России Игоря Кима