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Великобритания расширила санкции против России - РИА Новости, 24.02.2025
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15:34 24.02.2025 (обновлено: 15:45 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001301616.html
Великобритания расширила санкции против России
Великобритания расширила санкции против России - РИА Новости, 24.02.2025
Великобритания расширила санкции против России
Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 107 позиций, добавив в него 67 лиц и 40 судов, говорится в документе, опубликованном в понедельник РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T15:34:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 107 позиций, добавив в него 67 лиц и 40 судов, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства."Добавлено 67 новых позиций и 40 судовых наименований", - сказано в документе.По заявлению британского МИД, новый пакет санкций стал крупнейшим с начала конфликта на Украине в 2022 году.
https://ria.ru/20250224/sanktsii--2001254347.html
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россия, великобритания, лондон, в мире
Россия, Великобритания, Лондон, В мире
Великобритания расширила санкции против России

Великобритания расширила санкционный список против России на 107 позиций

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 107 позиций, добавив в него 67 лиц и 40 судов, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства.
"Добавлено 67 новых позиций и 40 судовых наименований", - сказано в документе.
По заявлению британского МИД, новый пакет санкций стал крупнейшим с начала конфликта на Украине в 2022 году.
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