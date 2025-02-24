https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001301616.html
Великобритания расширила санкции против России
Великобритания расширила санкции против России - РИА Новости, 24.02.2025
Великобритания расширила санкции против России
Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 107 позиций, добавив в него 67 лиц и 40 судов, говорится в документе, опубликованном в понедельник РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T15:34:00+03:00
2025-02-24T15:34:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 107 позиций, добавив в него 67 лиц и 40 судов, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства."Добавлено 67 новых позиций и 40 судовых наименований", - сказано в документе.По заявлению британского МИД, новый пакет санкций стал крупнейшим с начала конфликта на Украине в 2022 году.
https://ria.ru/20250224/sanktsii--2001254347.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, лондон, в мире
Россия, Великобритания, Лондон, В мире
Великобритания расширила санкции против России
Великобритания расширила санкционный список против России на 107 позиций