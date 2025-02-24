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ЕС внес в санкционный список основателя АФК "Система" - РИА Новости, 24.02.2025
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14:12 24.02.2025 (обновлено: 14:22 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001275154.html
ЕС внес в санкционный список основателя АФК "Система"
ЕС внес в санкционный список основателя АФК "Система" - РИА Новости, 24.02.2025
ЕС внес в санкционный список основателя АФК "Система"
Евросоюз внес в санкционный список основателя АФК "Система" Владимира Евтушенкова, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T14:12:00+03:00
2025-02-24T14:22:00+03:00
экономика
евросоюз
афк "система"
владимир евтушенков
россия
владимир путин
москва
санкции
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Евросоюз внес в санкционный список основателя АФК "Система" Владимира Евтушенкова, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа."Владимир Петрович Евтушенков", - говорится в документе.Евтушенков является основателем и владельцем российской инвестиционной компании АФК "Система".В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
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экономика, евросоюз, афк "система", владимир евтушенков, россия, владимир путин, москва, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Евросоюз, АФК "Система", Владимир Евтушенков, Россия, Владимир Путин, Москва, Санкции, Санкции в отношении России
ЕС внес в санкционный список основателя АФК "Система"

ЕС внес в санкционный список основателя АФК "Система" Владимира Евтушенкова

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков
Председатель совета директоров АФК Система Владимир Евтушенков - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Евросоюз внес в санкционный список основателя АФК "Система" Владимира Евтушенкова, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
«
"Владимир Петрович Евтушенков", - говорится в документе.
Евтушенков является основателем и владельцем российской инвестиционной компании АФК "Система".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
В Кремле оценили новый пакет санкций ЕС против России
Вчера, 12:21
 
ЭкономикаЕвросоюзАФК "Система"Владимир ЕвтушенковРоссияВладимир ПутинМоскваСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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