https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001275154.html

ЕС внес в санкционный список основателя АФК "Система"

ЕС внес в санкционный список основателя АФК "Система" - РИА Новости, 24.02.2025

ЕС внес в санкционный список основателя АФК "Система"

Евросоюз внес в санкционный список основателя АФК "Система" Владимира Евтушенкова, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T14:12:00+03:00

2025-02-24T14:12:00+03:00

2025-02-24T14:22:00+03:00

экономика

евросоюз

афк "система"

владимир евтушенков

россия

владимир путин

москва

санкции

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Евросоюз внес в санкционный список основателя АФК "Система" Владимира Евтушенкова, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа."Владимир Петрович Евтушенков", - говорится в документе.Евтушенков является основателем и владельцем российской инвестиционной компании АФК "Система".В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250224/kreml-2001250411.html

россия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, евросоюз, афк "система", владимир евтушенков, россия, владимир путин, москва, санкции, санкции в отношении россии