https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001275154.html
ЕС внес в санкционный список основателя АФК "Система"
ЕС внес в санкционный список основателя АФК "Система" - РИА Новости, 24.02.2025
ЕС внес в санкционный список основателя АФК "Система"
Евросоюз внес в санкционный список основателя АФК "Система" Владимира Евтушенкова, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T14:12:00+03:00
2025-02-24T14:12:00+03:00
2025-02-24T14:22:00+03:00
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Евросоюз внес в санкционный список основателя АФК "Система" Владимира Евтушенкова, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа."Владимир Петрович Евтушенков", - говорится в документе.Евтушенков является основателем и владельцем российской инвестиционной компании АФК "Система".В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250224/kreml-2001250411.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евросоюз, афк "система", владимир евтушенков, россия, владимир путин, москва, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Евросоюз, АФК "Система", Владимир Евтушенков, Россия, Владимир Путин, Москва, Санкции, Санкции в отношении России
ЕС внес в санкционный список основателя АФК "Система"
ЕС внес в санкционный список основателя АФК "Система" Владимира Евтушенкова