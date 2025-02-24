https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001232607.html

Совет ЕС утвердил новый пакет санкций против России

Совет ЕС утвердил новый пакет санкций против России - РИА Новости, 24.02.2025

Совет ЕС утвердил новый пакет санкций против России

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T11:26:00+03:00

2025-02-24T11:26:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Совет ЕС на уровне министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения. Документ ранее согласовали постпреды стран Евросоюза. Подробное содержание пакета станет известно после публикации в официальном журнале. Тогда же санкции вступят в силу. Среди новых ограничений, в частности, запрет импорта из России первичного алюминия, запрет для 13 банков на доступ к SWIFT, прекращение транзакций с несколькими портами и аэропортами, запрет на вещание в Европе еще восьми российских СМИ. Под персональными санкциями дополнительно окажутся еще 48 физических лиц и 35 организаций. Кроме того, Брюссель расширил список судов так называемого теневого флота, куда добавили еще 74 корабля, всего под ограничениями теперь находятся 153 судна. Экономические санкции ЕС, действующие с 2014 года, направлены против финансового, энергетического, оборонного и других секторов в России. Изначально Брюссель ввел ограничения 31 июля 2014-го сроком на один год, но с тех пор они продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. После ввода в декабре 2024 года 15-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физлиц и организаций. Брюссель запрещает своим гражданам и компаниям предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физлиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию объединения транзитом. В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать, и отмечали, что ЕС и США не хватает мужества признать провал ограничительных мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250224/evropa-2001129711.html

https://ria.ru/20250224/avstralija-2001209977.html

https://ria.ru/20250221/putin-2000829226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, европа, владимир путин, евросоюз, swift, в мире