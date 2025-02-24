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Совет ЕС утвердил новый пакет санкций против России - РИА Новости, 24.02.2025
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11:26 24.02.2025 (обновлено: 12:30 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001232607.html
Совет ЕС утвердил новый пакет санкций против России
Совет ЕС утвердил новый пакет санкций против России - РИА Новости, 24.02.2025
Совет ЕС утвердил новый пакет санкций против России
Совет ЕС на уровне министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:26:00+03:00
2025-02-24T12:30:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Совет ЕС на уровне министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения. Документ ранее согласовали постпреды стран Евросоюза. Подробное содержание пакета станет известно после публикации в официальном журнале. Тогда же санкции вступят в силу. Среди новых ограничений, в частности, запрет импорта из России первичного алюминия, запрет для 13 банков на доступ к SWIFT, прекращение транзакций с несколькими портами и аэропортами, запрет на вещание в Европе еще восьми российских СМИ. Под персональными санкциями дополнительно окажутся еще 48 физических лиц и 35 организаций. Кроме того, Брюссель расширил список судов так называемого теневого флота, куда добавили еще 74 корабля, всего под ограничениями теперь находятся 153 судна. Экономические санкции ЕС, действующие с 2014 года, направлены против финансового, энергетического, оборонного и других секторов в России. Изначально Брюссель ввел ограничения 31 июля 2014-го сроком на один год, но с тех пор они продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. После ввода в декабре 2024 года 15-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физлиц и организаций. Брюссель запрещает своим гражданам и компаниям предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физлиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию объединения транзитом. В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать, и отмечали, что ЕС и США не хватает мужества признать провал ограничительных мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250224/evropa-2001129711.html
https://ria.ru/20250224/avstralija-2001209977.html
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россия, москва, европа, владимир путин, евросоюз, swift, в мире
Россия, Москва, Европа, Владимир Путин, Евросоюз, SWIFT, В мире
Совет ЕС утвердил новый пакет санкций против России

Совет ЕС утвердил 16-й пакет экономических и персональных санкций против России

© AP Photo / Virginia MayoФлаг ЕС в Брюсселе
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Совет ЕС на уровне министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения.
Документ ранее согласовали постпреды стран Евросоюза. Подробное содержание пакета станет известно после публикации в официальном журнале. Тогда же санкции вступят в силу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Рыночек порешал: антироссийские санкции разорвали экономику Европы в клочья
Вчера, 08:00
Среди новых ограничений, в частности, запрет импорта из России первичного алюминия, запрет для 13 банков на доступ к SWIFT, прекращение транзакций с несколькими портами и аэропортами, запрет на вещание в Европе еще восьми российских СМИ.
Под персональными санкциями дополнительно окажутся еще 48 физических лиц и 35 организаций.
Кроме того, Брюссель расширил список судов так называемого теневого флота, куда добавили еще 74 корабля, всего под ограничениями теперь находятся 153 судна.
Экономические санкции ЕС, действующие с 2014 года, направлены против финансового, энергетического, оборонного и других секторов в России. Изначально Брюссель ввел ограничения 31 июля 2014-го сроком на один год, но с тех пор они продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Австралия ввела санкции против RT
Вчера, 09:45
После ввода в декабре 2024 года 15-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физлиц и организаций. Брюссель запрещает своим гражданам и компаниям предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физлиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию объединения транзитом.
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать, и отмечали, что ЕС и США не хватает мужества признать провал ограничительных мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Путин заявил, что санкции сыграли стимулирующую роль для экономики
21 февраля, 15:42
 
РоссияМоскваЕвропаВладимир ПутинЕвросоюзSWIFTВ мире
 
 
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