Совет ЕС утвердил новый пакет санкций против России
Совет ЕС утвердил 16-й пакет экономических и персональных санкций против России
© AP Photo / Virginia MayoФлаг ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Совет ЕС на уровне министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения.
Документ ранее согласовали постпреды стран Евросоюза. Подробное содержание пакета станет известно после публикации в официальном журнале. Тогда же санкции вступят в силу.
Под персональными санкциями дополнительно окажутся еще 48 физических лиц и 35 организаций.
Кроме того, Брюссель расширил список судов так называемого теневого флота, куда добавили еще 74 корабля, всего под ограничениями теперь находятся 153 судна.
Экономические санкции ЕС, действующие с 2014 года, направлены против финансового, энергетического, оборонного и других секторов в России. Изначально Брюссель ввел ограничения 31 июля 2014-го сроком на один год, но с тех пор они продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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После ввода в декабре 2024 года 15-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физлиц и организаций. Брюссель запрещает своим гражданам и компаниям предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физлиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию объединения транзитом.
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать, и отмечали, что ЕС и США не хватает мужества признать провал ограничительных мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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