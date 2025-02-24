https://ria.ru/20250224/sanktsii--2001254347.html

ЕС ввел санкции против восьми российских СМИ

ЕС ввел санкции против восьми российских СМИ - РИА Новости, 24.02.2025

ЕС ввел санкции против восьми российских СМИ

Под санкции ЕС в рамках 16-го пакета ограничительных мер против СМИ попали, в частности, издания: EADaily, Лента, News Front, RuBaltic, "Южный Фронт", "Фонд... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T12:37:00+03:00

2025-02-24T12:37:00+03:00

2025-02-24T12:37:00+03:00

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санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Под санкции ЕС в рамках 16-го пакета ограничительных мер против СМИ попали, в частности, издания: EADaily, Лента, News Front, RuBaltic, "Южный Фронт", "Фонд стратегической культуры", "Красная звезда", следует из заявления Европейской комиссии. Ранее Совет ЕС окончательно утвердил новый пакет ограничений, он будет позднее опубликован в официальном журнале ЕС и вступит в силу. "В 16-м пакете ЕС распространил запрет на трансляцию контента восьми российских СМИ, включая (EADaily, "Фонд стратегической культуры", Лента, News Front, RuBaltic, "Южный Фронт", "Красная звезда"), поскольку они находятся под постоянным контролем российского руководства и систематически участвуют в распространении дезинформации и пропаганды, что представляет собой угрозу общественному порядку и безопасности Евросоюза", - указывается в документе. В январе Европейский парламент принял очередную антироссийскую резолюцию с призывом к странам ЕС расширять санкции против СМИ России за якобы "дезинформацию" и поддержку СВО. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители называли такие заявления голословными. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.

https://ria.ru/20250224/kreml-2001250411.html

https://ria.ru/20250224/evropa-2001129711.html

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в мире, россия, франция, сша, сергей лавров, евросоюз, европарламент, санкции в отношении россии