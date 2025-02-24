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ЕС запретил экспорт самолетов в Россию - РИА Новости, 24.02.2025
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11:19 24.02.2025 (обновлено: 11:31 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/samolety-2001231564.html
ЕС запретил экспорт самолетов в Россию
ЕС запретил экспорт самолетов в Россию - РИА Новости, 24.02.2025
ЕС запретил экспорт самолетов в Россию
ЕС в рамках 16-го пакета антироссийских санкций ввел запрет на экспорт самолетов и авиационных технологий российским авиаперевозчикам, говорится в заявлении... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:19:00+03:00
2025-02-24T11:31:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. ЕС в рамках 16-го пакета антироссийских санкций ввел запрет на экспорт самолетов и авиационных технологий российским авиаперевозчикам, говорится в заявлении совета Евросоюза."В целях обеспечения эффективности ограничительных мер ЕС, направленных на авиационный сектор, Совет принял решение распространить запрет ЕС на полеты авиаперевозчиков, выполняющих внутренние рейсы в России или экспортирующих самолеты или другие авиационные товары и технологии российским авиаперевозчикам и подконтрольным им организациям", - сказано в документе.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, евросоюз, в мире
Россия, Евросоюз, В мире
ЕС запретил экспорт самолетов в Россию

ЕС запретил экспорт самолетов и авиационных технологий российским перевозчикам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. ЕС в рамках 16-го пакета антироссийских санкций ввел запрет на экспорт самолетов и авиационных технологий российским авиаперевозчикам, говорится в заявлении совета Евросоюза.
«
"В целях обеспечения эффективности ограничительных мер ЕС, направленных на авиационный сектор, Совет принял решение распространить запрет ЕС на полеты авиаперевозчиков, выполняющих внутренние рейсы в России или экспортирующих самолеты или другие авиационные товары и технологии российским авиаперевозчикам и подконтрольным им организациям", - сказано в документе.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
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