https://ria.ru/20250224/samolet-2001186052.html

Пассажиры аварийно севшего в "Пулково" самолета вылетели на Кубу

Пассажиры аварийно севшего в "Пулково" самолета вылетели на Кубу - РИА Новости, 24.02.2025

Пассажиры аварийно севшего в "Пулково" самолета вылетели на Кубу

Пассажиры рейса Москва - Кайо-Коко, высаженные в воскресенье днем в петербургском аэропорту "Пулково" из-за неисправности самолета, вылетели на кубинский... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T01:20:00+03:00

2025-02-24T01:20:00+03:00

2025-02-24T01:20:00+03:00

москва

россия

пулково (аэропорт)

северо-западная транспортная прокуратура

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пассажиры рейса Москва - Кайо-Коко, высаженные в воскресенье днем в петербургском аэропорту "Пулково" из-за неисправности самолета, вылетели на кубинский остров, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. Ранее в ведомстве сообщали, что более 400 пассажиров рейса Москва - Кайо-Коко высажены из самолета, который сел в "Пулково" из-за подозрения на неисправность. Прокуратура контролирует ситуацию в связи с аварийной посадкой самолета авиакомпании Nordwind. Позднее Ассоциация туроператоров России заявила, что туристы улетят на кубинский остров Кайо-Коко запасным бортом вечером в воскресенье. "Самолет вылетел в пункт назначения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250130/samolet-1996228854.html

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москва, россия, пулково (аэропорт), северо-западная транспортная прокуратура