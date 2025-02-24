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Пассажиры аварийно севшего в "Пулково" самолета вылетели на Кубу - РИА Новости, 24.02.2025
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01:20 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/samolet-2001186052.html
Пассажиры аварийно севшего в "Пулково" самолета вылетели на Кубу
Пассажиры аварийно севшего в "Пулково" самолета вылетели на Кубу - РИА Новости, 24.02.2025
Пассажиры аварийно севшего в "Пулково" самолета вылетели на Кубу
Пассажиры рейса Москва - Кайо-Коко, высаженные в воскресенье днем в петербургском аэропорту "Пулково" из-за неисправности самолета, вылетели на кубинский... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T01:20:00+03:00
2025-02-24T01:20:00+03:00
москва
россия
пулково (аэропорт)
северо-западная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пассажиры рейса Москва - Кайо-Коко, высаженные в воскресенье днем в петербургском аэропорту "Пулково" из-за неисправности самолета, вылетели на кубинский остров, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. Ранее в ведомстве сообщали, что более 400 пассажиров рейса Москва - Кайо-Коко высажены из самолета, который сел в "Пулково" из-за подозрения на неисправность. Прокуратура контролирует ситуацию в связи с аварийной посадкой самолета авиакомпании Nordwind. Позднее Ассоциация туроператоров России заявила, что туристы улетят на кубинский остров Кайо-Коко запасным бортом вечером в воскресенье. "Самолет вылетел в пункт назначения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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москва, россия, пулково (аэропорт), северо-западная транспортная прокуратура
Москва, Россия, Пулково (аэропорт), Северо-Западная транспортная прокуратура
Пассажиры аварийно севшего в "Пулково" самолета вылетели на Кубу

Высаженные в "Пулково" из-за неисправности самолета туристы вылетели на Кубу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пассажиры рейса Москва - Кайо-Коко, высаженные в воскресенье днем в петербургском аэропорту "Пулково" из-за неисправности самолета, вылетели на кубинский остров, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Ранее в ведомстве сообщали, что более 400 пассажиров рейса Москва - Кайо-Коко высажены из самолета, который сел в "Пулково" из-за подозрения на неисправность. Прокуратура контролирует ситуацию в связи с аварийной посадкой самолета авиакомпании Nordwind. Позднее Ассоциация туроператоров России заявила, что туристы улетят на кубинский остров Кайо-Коко запасным бортом вечером в воскресенье.
"Самолет вылетел в пункт назначения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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МоскваРоссияПулково (аэропорт)Северо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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